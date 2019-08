Fremskrittspartiet i Sarpsborg har enstemmig vedtatt at partileder Siv Jensen er uønsket i byen under valget, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Vedtaket ble gjort på det siste styremøtet før ferien.

– Det var et enstemmig styre i Sarpsborg Fremskrittsparti som vedtok at partileder Siv Jensen ikke bør komme til Sarpsborg under valgkampen. Dette sier litt om hva som skjer på grasrota i partiet. Det er et resultat av bompengeopprøret, sier Fremskrittspartiets gruppeleder Stein Erik Westlie til avisa.

Fremskrittspartiet kalte fredag inn sitt landsstyre til ekstraordinært møte søndag. Tema er bompengeprosessen som har pågått mellom de fire regjeringspartiene de siste to månedene. Partiet har blødd velgere til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

– Hvis vi går ut av regjeringen, tror jeg at vi kan øke oppslutningen til Fremskrittspartiet med tre prosent, sier Westlie til avisa.

Frps representanter fra Troms og Finnmark krever bompengefri E8 for å stemme for å fortsette i regjering, et budskap stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) gikk ut med i Nordlys. Ifølge NTBs opplysninger er det stor enighet lokalt om dette kravet.