Havarikommisjonen har dannet seg «et visst» bilde av hvorfor helikopteret med seks personer om bord styrtet i Alta lørdag. De skal blant annet hente ut motoren.

– Vi har i løpet av mandagen fått en mye bedre oversikt enn det i hadde dagen før. Vi har fortsatt mye igjen, men ikke så mye på ulykkesstedet. Vi vil nok avslutte der i løpet av tirsdag, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen til NTB etter at han er tilbake fra ulykkesstedet, der de har jobbet hele dagen.

Han sier at de ta vil ta med seg helikopterets motor, girboks, hale og andre komponenter tilbake til Havarikommisjonens kontorer på Kjeller ved Lillestrøm.

– Vi har dannet oss et visst bilde av hva som har skjedd på ulykkesstedet, men vi vil ikke gå ut med det ennå, sier Halvorsen.

Jobbet hele dagen

Til sammen åtte ansatte fra Havarikommisjonen og Frankrikes havarikommisjon jobbet mandag på ulykkesstedet under krevende forhold. Det har gjennom hele dagen regnet og blåst i Alta, og det har også til tider vært tåke.

– Det er ok å kunne få en økt forståelse når man graver seg ned i materien, så det er positivt, sier Halvorsen om arbeidet dagen har gått med til.

Han sier at det foreløpig ikke er tatt stilling til om det kommer en foreløpig rapport.

Seks personer omkom lørdag ettermiddag da helikopteret styrtet under en tur i forbindelse med Høstsprell-festivalen. Fem av de omkomne er fra Alta, og de er alle rundt 20 år.

Ikke funnet deler

Søndag brukte Havarikommisjonen tid på å søke bredt på ulykkesstedet, mens mandag kunne de gå smalere til verks. Havarikommisjonen har ikke funnet noen deler som har falt av helikopteret.

– Mange dører skal lukkes i en undersøkelse. Mange ting som man ikke nødvendigvis tror er en årsak eller faktor, må man likevel sjekke. Vi har konkret gått gjennom mye, sier han.

Havarikommisjonen har inspisert helikopterets motor, og de har gjennomgått andre komponenter som de har ansett som viktige for videre undersøkelser.

Fått fransk hjelp

Flere vitner har meldt seg og blitt avhørt, men politiet kan ikke gå inn på detaljer om hva disse har forklart. Politiet har blant annet fått Snapchat-bilde fra helikopteret halvannet minutt før det styrtet.

– Vi har ikke jobbet opp mot vitneavhørene, fordi vi har vært på ulykkesstedet hele dagen. Men det vi får gjort med det, kommer etter hvert, sier Halvorsen.

Den franske havarikommisjonen og personer fra den franske produsenten som har bistått i arbeidet mandag, vil også bidra tirsdag.

– Det er et viktig bidrag for oss, men også for dem. Det er en franskbygd motor og helikopter, og det produseres mange slike helikoptre. Det er også viktig for dem å lære av ulykker, sier Halvorsen.