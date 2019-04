Sol og høyere temperaturer skaper ikke bare kos. Faren for store snøskred vil øke inn mot påskehelgen, særlig i nord, advarer NVE.

– Varmere vær vil påvirke snøen over hele landet. I Nord-Norge vil dette føre til at sjansen for store skred øker, sier vaktleder Heidi Bache Stranden ved Snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energivesen (NVE).

I Sør-Norge vil skredfaren trolig holde seg omtrent uendret de neste dagene, ifølge NVE.

Uvisst hvor og når

I Nord-Norge er utfordringen et vedvarende svakt lag som ligger dypt i snødekket og derfor ikke gir fra seg faretegn som drønn eller oppsprekking.

– Når det nå blir varmere og etter hvert litt våtere, vil siget i snøen øke. Da kan man regne med at det plutselig kan gå noen store eller svært store naturlig utløste skred som løsner nede i det svake laget, opplyser NVE, som fremholder at det er svært vanskelig å vite når og hvor slike skred løsner.

– Hold derfor god avstand til bratte fjellsider. Hvis det først løsner et skred på det svake laget, kan skredet bli svært stort, lyser advarselen fra Bache Stranden.

Våt løssnø

I tillegg vil det være økt fare for våte løssnøskred og mindre flakskred, samt at skavler brekker. Også på Svalbard er snøskredfaren betydelig.

Det ventes betydelig snøskredfare i fjellområder over store deler av Troms samt i Vest-Finnmark.

I Nordland, Midt-Norge og Vestlandet meldes det om moderat snøskredfare i dagene som kommer.

I Sør-Norge har snødekket vært utsatt for mer varme og tåler derfor mer.

– Unntaket er Jotunheimen. Her må man også være forsiktig med å bevege seg inn i bratt terreng på varme dager, sier Bache Stranden.