Tre personer knivskadd på Ammerud i Oslo

Politiet har kontroll på den antatte gjerningsmannen etter at tre personer er blitt knivskadd på Ammerud i Oslo. Skadeomfanget er ikke kjent.

NTB

Politiet fikk melding om en pågående situasjon rett før klokka 13.30 mandag, opplyser operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det viser seg at tre personer er formentlig knivstukket. Dette skal ha skjedd i en leilighet i Ammerudveien, sier operasjonslederen.

Det var et vitne på stedet som meldte ifra, etter at en av de skadde ble funnet ute. To av de skadde er sendt til sykehus, mens den tredje behandles ved legevakta.

Den pågrepne mannen er i 30-årene.