Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Dagmar (89) overlevde korona. Og: Her er det nye korona-laboratoriet på Haukeland.

Onsdag var 129 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus. Det er en nedgang på 15 pasienter fra tirsdag.

1. Dagmar (89) overlevde korona

Foto: Ørjan Deisz

Dagmar Toft er en av de to beboerne ved Gullstøltunet som nå er blitt friske av covid-19. På samme avdeling døde fem beboere, mens to aldri ble smittet.

Onsdag kunne Dagmar ta en snartur ut i solen, spise is og hilse på familien. Og i samme slengen stilte hun like godt opp på en liten pressekonferanse for å fortelle hvordan hun har hatt det.

– Jeg har ikke vært så veldig syk. Men det var kjedelig å bare være på rommet, sier 89-åringen.

2. Her er det nye korona-laboratoriet på Haukeland

Onsdag er arbeidet med å sette i stand laboratoriet i full gang. Foto: Katrine Sunde/Helse Bergen

Neste mandag er Haukeland universitetssjukehus klar til å analysere store mengder koronaprøver om det blir nødvendig.

Planen er at de skal kunne analysere 6000 prøver i døgnet.

Bakgrunnen for opptrappingen er at helsemyndighetene har åpnet for at flere grupper skal testast, blant andre barn og barnehageansatte.

3. Slik skal myndighetene finne ut hvor mange som har blitt smittet

Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Folkehelseinstituttet starter en ny strategi for testing denne uken. De vil bruke rekrutter i Forsvaret, pårørende til smittede og folk som allerede deltar i studier for å kartlegge hvor mange som har viruset.

Testingen skal gjennomføres regelmessig, for å kunne spore smitten over tid.

– Dette er viktig fordi vi er redde for at smitten skal blusse opp igjen, slik at man må reversere tiltak. Det er for eksempel kjedelig om man må stenge skoler og barnehager igjen, sier Per Magnus, som er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

