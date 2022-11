Støre om Lysbakken: – En av norsk politikks aller beste

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre hyller avtroppende SV-leder Audun Lysbakken som en av norsk politikks aller beste.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som for tiden er på klimatoppmøte i Egypt. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Det skriver Støre i en uttalelse på Facebook.

– Audun er en av norsk politikks aller beste. En kollega jeg har stor respekt for og virkelig verdsetter som politiker og venn. Vi var statsråder i Stoltenberg-regjeringen, og har vært kolleger som partiledere i mange år, skriver Ap-lederen.

– Vi deler verdier og ønske om et mer rettferdig samfunn, det er et grunnlag å bygge videre på. Takk for samarbeidet, jeg vil savne ham som SV-leder, men vet at Audun vil forbli en viktig stemme i norsk samfunnsdebatt, skriver han.