Narkotikapolitiforeningen vil ikke love navnebytte

Norsk Narkotikapolitiforening sier deres medlemmer må være tydelige på hvem de representerer, men vil ikke love noen navneendring for å rydde opp.

NTB

– Vi skal være tydelige på hvem vi representerer til enhver tid. Et eksempel er vår korrespondanse med andre, da skal vi bruke NNPFs grafiske profil, vår epostadresse og ha en bekledning som er merket «NNPF» og vårt varemerke «Bry Deg – si nei til narkotika», sier generalsekretær Oddgeir Høyekvam til Politiforum.

Et regjeringsoppnevnt utvalg som har gått gjennom politiets samarbeid med organisasjonen, kritiserer politiet for samrøre og for å blande sammen rollen som politi og privat engasjement for organisasjonen. Organisasjonen blir oppfordret til å endre navn for å gjøre det tydelig at de ikke representerer politiet.

– Oppfordringen er notert, sier Høyekvam til NTB.

Høyekvam vil ikke si seg enig i at det er et problem at navnet skaper forvirring. Han viser til at det er mange lag og foreninger med «politi» i navnet.

Men organisasjonen har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere navneendring – for å reflektere at NNPF også har medlemmer fra mange andre etater.

– Navnet viser ikke hele medlemsmassen, sier han.

Et eventuelt forslag om navneendring vil bli lagt fram for landsmøtet, som holdes i forbindelse med organisasjonens utdanningskonferanse i oktober.

Politidirektør Benedicte Bjørnland støtter utvalgets anbefaling om at organisasjonen bør vurdere å endre navnet sitt.