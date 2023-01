Narkotikapolitiforeningen: Vi skal være tydelige på hvem vi representerer

Norsk Narkotikapolitiforening sier medlemmene må være tydelige på hvem de representerer når politifolk bidrar i organisasjonens arbeid.

NTB

– Vi skal være tydelige på hvem vi representerer til enhver tid. Et eksempel er vår korrespondanse med andre, da skal vi bruke NNPF sin grafiske profil, vår epostadresse og ha en bekledning som er merket «NNPF» og vårt varemerke «Bry Deg – si nei til narkotika», sier generalsekretær Oddgeir Høyekvam til Politiforum.

Et regjeringsoppnevnt utvalg som har gått gjennom politiets samarbeid med organisasjonen, kritiserer politiet for samrøre og for å blande sammen rollen som politi og privat engasjement for organisasjonen.

Høyekvam sier de er åpne for at rutiner kan bli bedre.

– Det har sikkert har vært situasjoner og problemstillinger som kunne vært håndtert annerledes. Vi kan ikke utelukke at medlemmer i vår organisasjon fra politiet har utvist manglende forståelse i dialog med offentlig eller private organisasjoner når de har representert foreningen, sier han.