Partilederen uttaler seg ikke til pressen etter historisk dårlig valg. Fylkesleder mener KrF har vært for kritiske til regjeringen.

KrF gikk på et historisk nederlag i mandagens valg. Den nedadgående trenden i valgkampen forsterket seg, og partiet endte på forsmedelige 4,2 prosent.

Allerede lørdag ettermiddag gjorde Knut Arild Hareide det klart overfor BT at det skulle «godt gjøres» å få et like godt resultat som ved sist valg. Med tanke på at det var lave 5,6, et kriseresultat i seg selv, så skjønner man at forventningene var lave.

Det lave valgresultatet til tross, den blåblå regjeringen er fremdeles avhengige av støtte fra KrF for flertall til sitt regjeringsprosjekt. Statsminister Erna Solberg (H) snakket likevel om fire nye år som regjeringsleder da hun snakket til valgvaken sin mandag kveld.

Skjermes for presse

Hareide på sin side uttalte at KrF ikke ville støtte en regjering hvor Frp deltar. Hva dette betyr i praksis, vil han ikke utdype tirsdag.

BT hadde lenge en avtale om å snakke med KrF-leder Knut Arild Hareide, men ut over ettermiddagen ble det plutselig kjent at han ikke kom til å uttale seg til noen medier.

I stedet var det nestleder Kjell Ingolf Ropstad som tok seg av pressehenvendelsene. Heller ikke han har svart BTs henvendelser før ettermiddagens sentralstyremøte i partiet.

Her sitter toppolitikerne og diskuterer hva som gikk galt. Nestleder Olaug Bollestad sier de nå venter på invitasjon til samtaler med Erna Solberg. Å samarbeide med Frp er fremdeles uaktuelt.

– Vi har et klart budskap, og det er at hvis Frp blir valgt som partner i regjeringen, går vi i opposisjon, sier Bollestad til VG.

Den glassklare konklusjonen deles imidlertid ikke av alle KrF-toppene.

Mislykket strategi

Seks år er gått siden Knut Arild Hareide overtok som KrF-leder etter Dagfinn Høybråten. Et av hans hovedprosjekt har vært å «breie» ut partiet i håp om å nå nye velgergrupper. Blant annet ble den såkalte bekjennelsesparagrafen fjernet i 2013 til store protester fra de konservative i partiet.

Mandagens valgresultat var en ny bekreftelse på at Hareide ikke har lykkes med sitt prosjekt. Pål Kårbø, fylkesleder i Hordaland KrF, er kritisk til strategien som har vært ført i denne valgkampen.

– Vi må ta innover oss at vi ikke var gode nok på å forsvare oss i samarbeidsspørsmålet. Når vi ble utfordret, så prøvde vi å ha mest mulig åpning. Velgerne ønsker klare svar, sier Kårbø.

Han mener partiledelsen har vært alt for kritisk til dagens regjering.

– Når vi sitter i et samarbeid må vi dyrke våre seire, ikke nederlagene.

– KrF gikk også i 2009 til valg på en regjering med Høyre og Venstre. Det trodde ikke velgerne noe på, og KrF gjorde et historisk dårlig valg på 5,5 prosent. Hvorfor valgte dere å følge samme strategi en gang til?

– Jeg har ikke noe godt svar på det, sier Kårbø.

Kritisk til Hareide-strategi

– Bør KrF vurdere å gå i regjering med Høyre og Frp?

– Det må vi ta en diskusjon på, se hva som er vårt handlingsrom.

– Hvorfor har ikke Hareide lykkes med gjøre partiet bredere?

– Jeg tror at det får konsekvenser når vi som parti prøver å endre synet vårt i tradisjonelle kjernesaker.

– Hva slags saker er det?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Men det har vært et forsøk på å breie ut partiet, sier Kårbø, som mener partiets politikere på Sør- og Vestlandet må ta en sterkere posisjon i partiets utvikling.

– Da ville vi kanskje fått et tydeligere KrF. Og det er gjerne det velgerne har etterlyst, sier Kårbø.

I KrFs nye stortingsgruppe har dagens representanter fra Østfold, Oslo og Vestfold falt ut. Det betyr at alle partiets stortingspolitikere er fra kystfylkene mellom Møre og Romsdal og Telemark.