Kirkestreiken avsluttet etter en måned

Det enighet i lønnsoppgjøret for kirkelig ansatte etter en månedslang streik. Det er klart etter at partene ble enige om en løsning natt til mandag.

Streikende prester, diakoner, kirkemusikere og andre kirkeansatte fra hele Oslo-området var julaften samlet til en streikemarkering utenfor Asker kirke. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Streiken i kirkelig sektor startet lørdag 12. desember. 58 kirkelig ansatte har vært tatt ut i streik i denne perioden.

– Streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Dette var vårt viktigste krav i dette lønnsoppgjøret, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det er på nivå med arbeidslivet for øvrig.

– Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier. Vi har lagt bak oss et helt spesielt år, der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft, sier Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen.

Forplikter seg til nytt lønnssystem

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke. Partene forplikter seg til å jobbe videre sammen for å utvikle et felles system for lønn og tilleggslønn i Kirken.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier hun er lettet over at streiken er over.

– Vi er glade for at streiken i kirkelig sektor nå er over. Som en ansvarlig arbeidsgiver har vi sørget for å bidra til å avslutte konflikten, og er lettet over at partene nå har kommet til enighet, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Lovpålagt mekling førte fram

Det er KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter som forhandler på vegne av alle virksomhetene i Den norske kirke.

– Meklingsresultatet innebærer et viktig skritt i retning av et skreddersydd lønnssystem for Den norske kirke som tar egenarten ved kirkelig sektor på alvor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter i en pressemelding tidlig mandag morgen.

Partene tok ifølge KA utgangspunkt i et forslag til løsning , en skisse, som arbeidsgiversiden la fram i romjulen da de ble enige like før klokken 5 mandag morgen.

Partene i kirkestreiken møtte hos Riksmekleren søndag klokken 12 i et lovpålagt forsøk på å komme til enighet ettersom streiken hadde vart i 30 dager.