Luftbobler tyder på at man har funnet stedet hvor det russiske helikopteret har styrtet ved Barentsburg på Svalbard.

– Det er blitt observert luftbobler på samme sted som det er sterk lukt av drivstoff. Det tyder på at det ligger et objekt på bunnen, enten helikopteret eller en del av det. I tillegg er det også et skip som har sett et objekt via ekkolodd, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK.

Funnet er gjort på 100–250 meters dyp, og planen er å sette inn en fjernstyrt miniubåt, en såkalt ROV.

– Det er ikke riktig, slik vi tidligere har sagt, at vi har en slik på Svalbard. Det jobber vi med å få til nå, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier han.

Hongset presiserer at det samtidig jobbes på overflaten med å finne overlevende som kan ha kommet seg på en flåte. Det drives også søk på strendene i området.

Åtte russere savnet

Alle de åtte om bord i helikopteret var russiske statsborgere, ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Personell på flybasen i Barentsburg sier at de har hørt et smell i tidspunktet da helikopteret kan ha havarert, sier pressetalsmann Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen (HRS) til NTB.

Helikopteret av typen MI-8 har etter alt å dømme styrtet om lag 2–3 kilometer fra Barentsburg.

– Søket pågår for fullt. Det er stadig mer vind, økende mengde snø og dårlig sikt, sier Mortensen.

Oljesøl

Det er funnet oljesøl under søket, som HRS tror kan stamme fra helikopteret.

Et rutefly fra SAS har for øvrig observert et lysglimt fra det aktuelle området under innflygning til Longyearbyen rundt klokka 18 – altså over to timer etter ulykken, men det er uklart hvor dette stammer fra.

Begge helikoptrene til Sysselmannen på Svalbard er på stedet. I tillegg deltar sysselmannskipet Polarsyssel, en rib fra Røde Kors og flere mindre båter.

– Et rutefly fra SAS observerte på innflyging mot Longyearbyen lysglimt i det aktuelle området, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS).

Det meldes om relativt dårlig sikt på stedet og snøbyger.

– Vi fortsetter å tilføre ressurser til stedet og organisere søket, sier redningsleder Tore Hongset ved HRS til NTB.

Var forsinket

– Helikopteret var på vei fra Pyramiden på Svalbard til Barentsburg. Vi fikk først beskjed om at helikopteret var forsinket rundt klokka 15.30. Et kvarter senere fikk vi bekreftet at helikopteret var gått i sjøen cirka 2–3 kilometer fra Barentsburg, redningsleder Tore Hongset.

Den første nødmeldingen kom fra den russiske gruvebyen Barentsburg.

– Folk hadde hørt helikopteret på vei inn, og plutselig hørte de ingenting. Helikopteret ble meldt savnet litt før klokka fire da det ikke ankom Barentsburg i tråd med planen, sier pressemedarbeider Geir Mortensen i HRS.

– Så vidt vi har hørt, er det snakk om en styrt. Det har ikke kommet nødmelding fra helikopteret, sier Hongset.

Helikopteret var i kontakt med kontrolltårnet da det skulle ta av.

– De skulle senere ha gitt beskjed i forbindelse med bytte av frekvens, men dette skjedde ikke, sier Hongset.

Statens havarikommisjon er i kontakt med russiske myndigheter om ulykken, og ifølge NRK settes det nå sammen et team som skal jobbe med ulykken.

Stasjonert nord for Barentsburg

Ifølge Svalbardposten er helikopteret som har gått ned vanligvis stasjonert på den russiske Kapp Heer-basen like nord for Barentsburg.

Helikopteret tilhører ifølge VG selskapet Konvers Avia, og direktør Dmitrij Zjeljazkov bekrefter at det var åtte personer om bord. Det dreier seg om en besetning på tre og fem passasjerer.

– Helikopteret tilhørte vårt selskap. I øyeblikket kan vi ikke bekrefte at det har krasjet, men vi har ikke kontakt med helikopteret, sier Zjeljazkov til nyhetsbyrået Tass, ifølge avisen.

Krisestab

Lege Mads Gilbert i katastrofeledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier til VG at situasjonen er svært alvorlig.

– Det er vanskelige forhold med snøbyger og dårlig vær i området. Dersom helikopteret har styrtet i vannet, er kulden et problem. Men vi satser alt på at det finnes overlevende og at mennesker kan reddes.

Sykehuset på Svalbard er en underavdeling av UNN, og det er satt krisestab begge steder. Gilbert opplyser at det også er sykehus i Barentsburg, og at det er iverksatt et samarbeid mellom UNN og sykehuset på russisk side.

Barentsburg er en gruveby ved Grønfjorden i Nordenskiöld Land på Svalbard, med om lag 435 innbyggere, nesten utelukkende russere og ukrainere.

I 2008 omkom tre personer da et russisk helikopter av samme type med ni personer om bord styrtet cirka 4 kilometer fra Barentsburg.