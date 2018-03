En kvinne er alvorlig skadd og totalt syv personer har fått strømskader i T-baneulykker som følge av kaoset i Holmenkollen lørdag.

Kvinnen falt ned i T-banesporet på Voksenlia stasjon litt før klokken 19.30 og fikk alvorlige skader. Hun måtte fraktes ut av området med helikopter ettersom kaoset i området gjorde det vanskelig for nødetatene å komme seg opp til stasjonen.

– I tillegg er seks andre personer, fem av dem vektere, sendt til legevakten etter å ha fått i seg strøm da de skulle hjelpe til, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Tidligere på kvelden hadde en annen person falt ned i T-banesporet ved Besserud stasjon. Vedkommende ble reddet opp av brannvesenet og ble sendt til sykehus med sårskader.

Ved Jarbakken skal en jente ha blitt påkjørt av en bil, men nødetatene slet med å komme frem på grunn av voldsom trafikk. Tilstanden er ikke kjent.

Lørdag kveld begynte forholdene å roe seg i området, og politiet hadde ved 20.30-tiden kontroll over situasjonen. Samtidig begynte også T-banen å gå igjen, dog med en del forsinkelser.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fullt kaos

Det ble et total kaos i Holmenkollen-området lørdag da publikum i titusenvis forlot området etter femmila samtidig som hopprennet begynte.

Både politiet, innleide vektere og frivillige mistet kontrollen i kaoset som fulgte. Folk rev ned gjerder, begynte å slåss med hverandre og med politiet. Flere begynte å gå ned til sentrum ved å hoppe ned i T-banesporet. Folk skal ha besvimt inne i mengden og det var tendenser til panikk.

Folk begynte å gå ned mot byen også på veiene i et slikt antall at nødetatene ikke klarte å komme seg frem, og politiet må sette inn ekstra patruljer i et forsøk på å få kontroll. Også politihelikopteret ble satt inn i aksjonen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Beruselse

Mange av personene som var på vei hjemover er ifølge politiet å betrakte som overstadig berusede, og oppførte seg dårlig og svært ufint både mot polititjenestemenn, vektere og andre publikummere.

Situasjonen ble så kaotisk at Sporveien vurderte å slå av strømmen på T-banelinjene inntil politiet har fått kontroll. Etter ulykkene ved Besserud og Voksenlia ble strømmen tatt.

– Vi måtte ta strømmen av sikkerhetsmessige årsaker og T-banen ble derfor stengt mellom Frognerseteren og Majorstuen, sa kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til NTB tidligere lørdag.

Han la til at situasjonen ble oppfattet så alvorlig og uhåndterlig at de ikke hadde noe annet valg

– Det er dessverre veldig mange mennesker som oppfører seg på en merkelig måte. Vi vurderer fortløpende om det er forsvarlig å kjøre. Det farligste er jo strømmen i sporet, sa Asperud, som ikke kan huske at det har vært så ille før.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flere enn antatt

Emilie Nordskar, informasjonssjef i Holmenkollen Skifestival sier til TV 2 at arrangørene har hatt en god og tett dialog med både Ruters vektere, politi og frivillige, men at det kom langt flere til Holmenkollen enn det de hadde forventet.

– Vi forventet at utrolig mange mennesker ville komme opp hit, og regnet med rundt 100.000 mennesker i løpet av helgen, men det viser seg at det kom over 100.000 bare i dag, og det er et vesentlig større antall mennesker enn det vi hadde regnet med. Da oppsto det problemer, sier hun.

Hun opplyser at det inne på selve arenaområdet, der man løser billett, ikke er rapportert ett eneste skadetilfelle, men at det ute i løypen, der det er gratis adgang, kom tusenvis av mennesker som arrangørene ikke hadde kontroll over.

Ifølge Røde Kors, som hadde over 20 frivillige i området, har de behandlet over 100 skader i og rundt Holmenkollen og Frognerseteren. De fleste har vært knyttet til bruk av alkohol.