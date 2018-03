To personer skal være alvorlig skadd i en T-bane-ulykke på Voksenlia stasjon på Holmenkollbanen. Politiet ber om at folk respekterer nødetatenes blålys.

Klokken 19.30 opplyste Oslo-politiet en person hadde havnet under T-banen på Voksenlia stasjon på Holmenkollbanen.

«Vedkommende er skadd, men våken. Alle nødetater er på vei», skrev politiet på Twitter. Vedkommende skal være alvorlig skadd og helsepersonell jobber med personen på stedet.

Like etterpå opplyser politiet at også en annen person trolig er alvorlig skadd ettersom vedkommende har fått i seg strøm i forbindelse med hendelsen. De to skadde må tas ut av området med helikopter ettersom det er vanskelig å komme seg inn i området med ambulanse.

Politiet henstiller om at folk må ta hensyn til kjøretøy fra nødetatene og slippe disse frem.

Politiet fikk tidligere på kvelden melding om at flere personer ble påkjørt av T-banen ved Besserud stasjon i Oslo, men det viste seg å ikke stemme. En person har imidlertid falt mellom perrongen og T-banen.

– Han ble reddet opp av brannvesenet og har nå kun lettere sårskader, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB. Mannen ble kjørt til legevakten for kontroll i ambulanse.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fullt kaos

Det har hersket fullt kaos både på Frognerseteren og Holmenkollen T-banestasjoner etter at Holmenkollen skifestival avsluttet øvelsene lørdag. Besserud stasjon er holdeplassen etter Holmenkollen på vei ned mot sentrum.

Ved Jarbakken skal en jente ha blitt påkjørt, men nødetater slet med å komme fram på grunn av voldsom trafikk. Tilstanden er ikke kjent.

– Nødetatene sliter med å komme fram og det er litt kaotisk nå. Det er mye å henge fingrene i, og vår kapasitet begynner å nærme seg sprengt, sier Jøkling. Politihelikopteret ble sendt opp for å hjelpe til med å holde oversikt over publikums bevegelser.

Litt etter klokken 19 lørdag kveld opplyste politiet at det fortsatt var «store utfordringer» knyttet til alle som er på vei hjem etter at dagens siste øvelse, laghoppingen, var avsluttet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Folk besvimte

Svært mange mennesker befinner seg i området etter lørdagens skiøvelser i Holmenkollen, og politiet meldte ved 17-tiden om at gjerder rives ned og at folk slåss både med hverandre og med politiet.

– Vi har en del folk der oppe i forbindelse med arrangementet og de meldte tilbake til oss rett etter klokka 17 at det hersket fullstendig kaos på de to T-banestasjonene. Det er store folkemengder der og folk slåss innbyrdes, er aggressive mot politiet, hopper ut i sporet og står foran T-banevognene, sier Tor Jøkling.

Folk skal ha besvimt inne i mengden og det var tendenser til panikk. Politiet sendte derfor opp flere enheter til området.

Ifølge politiet skal flere personer ha tatt seg ned i T-banesporet og begynt å gå ned mot sentrum.

Mange av personene som er på vei hjemover er ifølge politiet å betrakte som overstadig berusede, og oppfører seg dårlig og svært ufint både mot polititjenestemenn, vektere og andre publikummere.

Situasjonen er så kaotisk at Sporveien T-banen vurderte å slå av strømmen på linjene inntil politiet har fått kontroll. Etter at ulykken ved Besserud skjedde ble strømmen da også tatt.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Slo av strømmen

– Vi måtte ta strømmen av sikkerhetsmessige årsaker og T-banen er derfor stengt mellom Frognerseteren og Majorstuen, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til NTB.

Han sier at situasjonen ble oppfattet så alvorlig og uhåndterlig at de ikke hadde noe annet valg

– Det er dessverre veldig mange mennesker som oppfører seg på en merkelig måte. Vi vurderer fortløpende om det er forsvarlig å kjøre. Det farligste er jo strømmen i sporet, sier Asperud, som ikke kan huske at det har vært så ille før.

Litt før klokken 19 lørdag kveld var T-banen fortsatt ikke satt i gang fordi flere personer på nytt hadde tatt seg ned i T-banesporet for å gå mot sentrum, men var åpent for trafikk fram til ulykken på Voksenlia.