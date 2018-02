KrF ender under sperregrensen med 3,6 prosent oppslutning, og regjeringspartiene får flertall i VGs partibarometer for februar.

I partimålingen fra Respons Analyse faller KrF med 0,8 prosentpoeng til 3,6 prosent i februar. Fallet under sperregrensen betyr at partiets stortingsgruppe ville krympet fra åtte til tre mandater. Bakgrunnstallene viser at KrF taper flest velgere til de tre store partiene Ap, Høyre og Frp.

– KrF er ikke der vi skal være, sier partileder Knut Arild Hareide til VG.

– Vi har ikke vært gode nok til å få fram våre politiske seire de siste månedene, forklarer han.

Regjeringspartiene Venstre, Høyre og Frp ville fått flertall med knappest mulig margin dersom det var stortingsvalg i dag, selv om Ap går fram og Høyre tilbake etter den dårlige VG-målingen i januar.

Venstre går fram med 0,4 prosentpoeng til 4,5 prosent.

– Det er ikke overraskende at man får fremgang idet man går i regjering, sier Hareide om Venstres resultat.

De øvrige partiene får dette resultatet: Ap 24 prosent (+0.8 prosentpoeng), H 27,9 (-1,5), Frp 13,6 (+0,4), Sp 10,9 (-0,4), SV 7,2 (-0,3), MDG 3,6 (+0,8), Rødt 3,3 (+0,4).