Den stjålne varebilen, som blant annet fraktet en beholder med det svært giftige stoffet cyanid, er søndag fremdeles ikke funnet av politiet.

– Den er fremdeles ikke funnet, men politiet jobber med etterforskningen videre utover dagen. De satser på å få til flere avhør i løpet av søndagen, sier operasjonsleder Trond Lorentzen ved Øst politidistrikt til VG.

Bilen er en Mercedes Sprinter, og er lastet med medikamenter til ulike sykehus i Norge. Blant medikamentene er blant annet en beholder med det svært giftige stoffet cyanid.

Eies av budfirma

Kjøretøyet er en 2018-modell med registreringsnummer CV 88344. Den er sølvfarget og har ingen spesiell merking. Ryggekameraet skal være skadd, det samme gjelder en refleks på venstre side bak. Bilen eies av et budfirma som holder til på Romerike, opplyser Øst politidistrikt.

– Vi har ikke noen andre holdepunkter enn at dette er et bilbrukstyveri, men vi kan ikke utelukke at noen har vært ute etter lasten, sa politiadvokat Berit Brekke Risbakken til NTB lørdag.

Foto: Privat / Politiet / NTB scanpix

Har fått flere tips

Etter at politiet gikk ut med etterlysning av bilen i mediene lørdag, har en rekke tips tikket inn. Politiet sier de akter å følge opp flere av tipsene, men vil ikke si hva slags type tips det er snakk om.

Cyanider og blåsyre er svært giftig og rammer i løpet av kort tid. Stoffet påvirker cellenes evne til å utnytte oksygen fra blodet, slik at man rammes av en slags indre kvelning. Symptomer på forgiftning er voldsomt forsterket åndedrett samtidig som huden får en lyserød farge. Pusten lukter gjerne av blåsyre, en lukt som minner om bitre mandler.