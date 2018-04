Tidligere Ap-nestleder Trond Giske skal lede Trøndelag Aps reformarbeid for å finne tilbake til grasrota, melder Trønder-Avisa.

Fylkeslaget skal vedta en uttalelse på årsmøtet i helgen som ifølge avisen bli starten på et storstilt arbeid for å fornye Arbeiderpartiet. Det trengs etter en rekke kriser, toppet av det svake valgresultatet i 2017, mener trønderne.

– Jeg gleder meg til arbeidet. Jeg tror det er kjempeviktig at vi ser nøye på oss selv. Når tilliten mellom velgerne og Ap ikke er som den skal være, er det vi som må gå i oss selv. Det er ikke velgerne det er noe feil med, sier Giske til Trønder-Avisa.

Giske måtte gå av som Ap-nestleder i vinter etter en rekke varsler mot ham i kjølvannet av metoo-sakene.

Fornyingsarbeidet skal organiseres som et idénettverk som skal finne ut hvordan hele landet skal tas i bruk, hvordan framtidas næringspolitikk skal være og hvordan partiet bruker sin egen grasrot.

– Vi må ta inn over oss at det er ikke er en selvfølge at Arbeiderpartiet skal reise seg igjen, sier fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Ap.