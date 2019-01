KrF går inn i regjeringen Solberg etter et dramatisk landsstyremøte torsdag. Kun én stemme skilte ja og nei-siden i partiet.

Klokken 21.30 var det klart: KrF går inn i regjering sammen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Det skjedde etter en svært jevn avstemning i KrFs landsstyre, etter det BT erfarer. Kun to stemmer skal ha skilt partene, med 19 i favør av regjeringsdeltakelse og 17 imot.

I realiteten var det kun én stemme som skilte. Dersom det hadde blitt 18–18 og stemmelikhet, ville nemlig partilederens dobbeltstemme avgjort. Og partileder under avstemningen var fortsatt Knut Arild Hareide, som er imot regjeringsdeltakelsen.

– Splittet parti

Hareide gikk av etter at stortingsgruppen hadde godkjent avtalen. Kotymen i KrF er at stortingsgruppen følger landsstyrets råd, så i den runden stemte også Hareide for å gå inn i regjering.

Mens KrFs deltakelse hang i en tynn tråd, var Frps vedtak var enstemming.

- Fremstår ikke du som den store taperen? fikk KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad spørsmål om på pressekonferansen.

- Vi har visst hele tiden at vi har et splittet parti. Mange mente at dette var det beste vi kunne oppnå, men at det likevel ikke var nok, svarte Ropstad.

Han sier at selv om landsstyret var splittet, var det en enstemmig stortingsgruppe som vedtok å gå inn i regjering.

Syv timers møte

Klokken 14 buret landsstyrene i Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti seg inne i hvert sitt møterom på to ulike hotell på Gardermoen.

Ett etter ett kom partiene ut - til sist KrF. Klokken 21.30 kalte de inn til pressekonferanse der de kunngjorde at alle fire partiene har godkjent regjeringsplattformen som partienes forhandlere har kommet frem til.