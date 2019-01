REKONSTRUKSJON: Modellen Chloe Ayling ble lurt av et fiktivt modelloppdrag i Milano, kidnappet og senere ble det krevd løsepenger i kryptovaluta for henne. Bildet er fra politiets rekonstruksjon av hvordan hun ble skjult og fraktet vekk til et hus ved den franske grensen i en koffert. FOTO: Italiensk politi