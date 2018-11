Lørdag ettermiddag starter regjeringspartienes budsjettforhandlinger med KrF.

Fredag la KrF fram partiets alternative budsjett, og deretter innledes forhandlingene med regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om neste års statsbudsjett.

Samtidig med at de fire partiene skal forhandle om budsjett, skal de også innlede sonderinger om en mulig innlemmelse av KrF i regjeringen. Det ventes at en tidsplan for sonderinger vil være klar i starten av neste uke.