Helse Bergen vedtar forelegget på 1,5 millioner kroner etter at Djabrail Sulejmanov (6) døde som følge av feilbehandling ved Haukeland i august i fjor.

Dermed blir det ingen rettssak mellom påtalemyndigheten og helseforetaket, skriver NRK.

Statsadvokaten utstedte før helgen et forelegg for feilbehandlingen av seksåringen, som led av kreft.

– Vi har lest litt mer på prinsippene som ligger til grunn for boten. Vi kommer til å vedta den, sier administrerende direktør Eivind Hansen.

Ifølge NRK utgjør boten kun 0,13 promille av Helse Bergens totale budsjett på 11,4 milliarder kroner, men Hansen sier han selvfølgelig gjerne skulle vært foruten boten.

– Jeg vil legge vekt på at det er gjort en veldig alvorlig feil. Det viktige i denne diskusjonen er konsekvensen for pasient og pårørende, samt læringseffekten i organisasjonen, slik at vi kan hindre at dette skjer igjen, og gjøre det tryggest mulig å være på sykehus. Men vi ønsker ikke en bot, og skulle gjerne beholdt de pengene, sier Hansen.

Seks år gamle Djabrail Sulejmanov døde i fjor etter å ha fått feil sprøyte i forbindelse med kreftbehandling på sykehuset.

Seksåringen, som led av hjernesvulst, døde som følge av at legen som behandlet ham, forvekslet to cellegift-sprøyter. Den ene skulle settes i hjernen og den andre skulle i blodårene, men feil sprøyte ble satt i hjernen.

Etter tre uker i koma døde gutten.