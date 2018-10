Ap-nestleder Hadia Tajik skal ved en anledning ha gått inn på et møte med Trond Giske og partileder Jonas Gahr Støre med spørsmål om de hadde «gutteklubb».

Ifølge boken «Alle skal ned», der VG-journalistene Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy skriver om det indre livet i Arbeiderpartiet, skal Giske bevisst ha holdt Tajik utenfor etter at de to ble valgt til nestledere våren 2015.

Boken bygger på bakgrunnssamtaler med mer enn 100 kilder og lanseres torsdag. Ifølge VG gjengis det flere historier i boken som skal vise at det var et dårlig forhold mellom de tre i partiledelsen.

Gutteklubb?

Blant annet skal Giske og hans rådgiver Halvard Ingebrigtsen ved flere anledninger ha oppsøkt Støre på kontoret, lukket døren og fått «avklaringer på store og små saker uten at Tajik, som satt på kontoret sitt bare meter unna, ble involvert».

Det skal ha vært ved et slikt tilfelle at Tajik ble så misfornøyd at hun ifølge VG demonstrativt gikk inn på Støres kontor, satte seg ned og spurte mennene rundt bordet om de hadde gutteklubb.

Tajik har ikke ønsket å kommentere innholdet i boken, mens Giske svarer at han ikke har bidratt og ellers ikke har noen kommentar.

Feilsendt forsoningsmail

VG gjengir også en episode fra 2017 der Støre ved en feiltakelse skal ha sendt en e-post til Høyres parlamentariske leder Trond Helleland som var ment for Hadia Tajik og Trond Giske.

Ifølge boken skulle Støre invitere de to nestlederne på middag i et forsøk på å skape forsoning.

«Kjære venner. Det verserer rykter i pressen om dårlig samarbeid i partiledelsen, skal ha vært starten på e-posten.

Varsler-kritikk

Også DN kan fortelle om en e-post som er blitt lekket til de to forfatterne. Daværende personalsjef Ann-Cathrin Becken i Ap skal ha reagert kraftig på Støres behandling av varslerne mot Giske etter at partilederen hadde deltatt på Politisk kvarter på NRK.

Blant annet skal Becken ha skrevet at varslerne opplevde at Støre ikke sto sammen med dem.

Heller ikke Becken ønsker å kommentere innholdet i boken, men sier til DN at jobbskiftet ikke har noe å gjøre med forholdet til hennes tidligere arbeidsgiver.