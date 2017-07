Antallet meldinger om alvorlige bivirkninger som følge av legemidler som virker på immunsystemet har økt med 42 prosent på fem år, ifølge Legemiddelverket.

En alvorlig bivirkningsmelding kan komme både fra lege og pasient, og sendes ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel.

52 fra kreft

Fra 2011 til 2016 økte antallet slike meldinger om bivirkninger fra kreft- og immunterapi-medisiner fra 291 til 415, skriver VG.

– Immunterapi fungerer definitivt ikke så bra som det fremstilles. Mediene har skrevet om glanseksemplene, og ikke de det går galt med. Det er en skjev fremstilling, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til avisen.

I fjor mottok Legemiddelverket i alt 166 meldinger om bivirkninger av legemidler med dødelig utfall. 52 av disse skyldtes kreftlegemidler.

Et signal

Ifølge VG ble det samme år meldt om fire dødsfall knyttet til to nye immunterapilegemidler, Opdivo og Keytruda, som brukes i behandlingen av flere krefttyper.

Madsen mener det er en svært fin balanse mellom virkning og bivirkning av denne typen medisiner.

– Vi ser på økningen i antall alvorlige meldinger som et signal om at leger og pasienter må gjøre sitt ytterste for å bruke legemidlene riktig. Noen av dødsfallene skyldes feilbruk som kunne vært unngått, sier Madsen.