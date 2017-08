Hør ny episode av 36,9. Der diskuteres Støres velgerkrise, venstresidens fremgang og Sophie Elises siste valgkampstunt.

I valgkampvideoen sier rosa-bloggeren tydelig hva hun mener om Fremskrittspartiet.

– Videoen er morsom og drøy om hverandre, sier Magnus Hoem Iversen, doktorgradsstipendiat i politisk retorikk, i podkasten 36,9.

Iversen mener visse aspekter ved videoen beveger seg ut i et ganske ufint politisk landskap. Samtidig er det spennende at en aktør med et ungt og stort publikum, kaster seg inn i valgkampen, påpeker Iversen.

– Sophie Elise når mange unge mennesker og mange som ikke følger den vanlige politisk dekningen. Det er spennende nok i seg selv, og kan ha en effekt. Hva slags effekt, er vanskelig å si.

Han mener det kan stilles spørsmål ved hvem som står bak videoen.

– Bloggen hennes har vært til salgs før. Så noen spør seg hvem som egentlig har stått bak.

Hør mer ved å trykke på lenken under. Der diskuteres også de store endringene på meningsmålingene for partiene på venstresiden.