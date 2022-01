Mann tiltalt for trakassering av flere kvinner

Politiet har tiltalt en mann som over flere år skal ha forfulgt og trakassert en kvinne i Bjørnafjorden. Han er også tiltalt for trakassering av flere kvinner.

NTB

Det skriver NRK torsdag.

Mannen hadde flere forbud mot å oppsøke kvinnen, men oppsøkte den fornærmede over ti ganger. I tillegg sto han blant annet utenfor huset til kvinnen gjentatte ganger og sendte flere ganger intime bilder av barn.

Saken om kvinnen ble i sommer omtalt av NRK.

Selv om mannens framferd var truende, la politiet bort sakene mot mannen etter at det var tvil om hans psykiske helse. Heller ikke statsadvokaten mente at det kunne reises sak, men i juni grep riksadvokaten inn og krevde full etterforskning i alle sakene mot mannen – også mot andre kvinner.

Nå er mannen tiltalt for 14 brudd på besøksforbudet mot kvinnen, men også for trakassering av andre kvinner, skriver NRK. Han er i tillegg tiltalt for trusler, forfølgelse og for å ha utvist seksuelt krenkende atferd.

Mannen er også tiltalt for kroppsskade etter at han i 2020 skal ha dyttet en kvinne utfor en halvannen meter høy mur. Denne kvinnen pådro seg brudd i ryggen og håndleddet og har fått varige smerter.

