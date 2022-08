UD har fått opplyst at nordmenn er drept i Somalia-angrep

UD har fått opplysninger om at norske statsborgere ble drept i terrorangrepet mot hotellet Hayat sentralt i Mogadishu. Ifølge VG ble to nordmenn drept.

Angrepet i Somalias hovedstad Mogadishu krevde minst 21 menneskeliv, ifølge helsedepartementet. 117 ble såret. UD har fått opplysninger om at det var nordmenn blant de drepte. De undersøker også om nordmenn kan være såret.

– Utenriksdepartementet har mottatt opplysninger om at norske borgere er drept i terrorangrepet på Hotell Hayat i Somalias hovedstad Mogadishu. Vi undersøker også om norske borgere kan være skadet i angrepet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad Utenriksdepartementet (UD) til NTB.

– Grunnet lokale forhold vil det ta tid å få informasjonen bekreftet. Vi har kontakt med lokale myndigheter i Mogadishu, sier hun videre.

Ifølge Tawfiiq Islamske senter i Oslo er det snakk om to drepte nordmenn i 50-årene, skriver VG, som først omtalte at nordmenn ble drept i angrepet.

De to var ifølge moskeen medlemmer hos dem og hadde begge bostedsadresse i Oslo.

– Våre varmeste tanker og kondolanser går til de pårørende familiene. Vi har vært i kontakt med familiene til de etterlatte og delt vår medfølelse, skriver ledelsen i en uttalelse til VG.

Minst 21 mennesker ble drept i helgens angrep, som den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for. 117 ble såret, ifølge helsemyndighetene. Angrepet ble innledet fredag kveld, da to bomber ble utløst ved hotellinngangen, og opprørere stormet hotellet. Først etter 30 timer hadde sikkerhetsstyrkene i den somaliske hovedstaden brakt situasjonen under kontroll.

Ifølge politiet ble over 100 mennesker reddet under beleiringen. Angrepet tok først slutt etter at sikkerhetsstyrker bombarderte hotellet, noe som etterlot store deler av bygningen i ruiner, skriver nyhetsbyrået AFP.

Mandag lette sikkerhetsstyrkene fortsatt i ruinene på jakt etter sprengstoff og eventuelt flere dødsofre.

Sikkerhetsstyrker holdt søndag vakt foran hotellet i Mogadishu der angrepet skjedde tidligere i helgen.

Løfter fra statsministeren

Somalias statsminister lover at aktuelle myndigheter vil bli stilt til ansvar etter angrepet fra al-Shabaab, som er tilknyttet al-Qaida.

– Enhver som forsømte ansvaret de ble betrodd, vil bli holdt ansvarlig, sa statsminister Hamza Abdi Barre til pressen etter å ha besøkt et sykehus der overlevende var innlagt.

Han ba somaliere samles i kampen mot al-Shabaab for å forhindre at noe liknende skjer igjen.

– Det er bare to alternativer her – enten lar vi al-Shabaab – barn av helvete – leve, eller så lever vi. Vi kan ikke leve sammen, sa Barre, som ble utnevnt til statsminister i juni.

Krevende sikkerhetssituasjon

UD beskriver sikkerhetssituasjonen i Somalia som krevende og ber dem som trenger hjelp, kontakte ambassaden i Nairobi eller UDs døgnåpne senter.

Hotellet Hayat var et populært møtested for myndighetspersoner, og mange mennesker var samlet der da angrepet startet. Da den andre bomben gikk av fredag kveld, hadde sikkerhetsstyrker og sivile strømmet til stedet for å hjelpe ofrene for den første selvmordsbomben.

Al-Shabaab ble drevet i ut av Mogadishu i 2011, men kontrollerer fortsatt store områder på landsbygden. Gruppen har utført en rekke angrep mot hoteller og restauranter, samt politiske og militære mål. Det verste krevde 512 menneskeliv, da en lastebil full av sprengstoff eksploderte i Mogadishu i oktober 2017.

Helgens angrep er det største i hovedstaden siden regjeringsskiftet i juni.

– Den eneste forskjellen på dette angrepet og tidligere angrep, er lengden på beleiringen og tiden det gikk før sikkerhetsstyrkene fikk kontroll over situasjonen, sier analytikeren Samira Gaid, direktør for tenketanken Hiraal Institute i Mogadishu.

Hun mener endringen i Somalias lederskap kan ha påvirket hvordan sikkerhetsstyrkene håndterte angrepet.