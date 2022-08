UD har fått opplysninger om at nordmenn ble drept i hotellangrepet i Somalia

UD har fått opplysninger om at norske statsborgere ble drept i terrorangrepet mot Hayat Hotel sentralt i Mogadishu. Ifølge VG ble to nordmenn drept.

Angrepet i Somalias hovedstad Mogadishu krevde minst 21 menneskeliv, ifølge helsedepartementet. 117 ble såret. UD har fått opplysninger om at det var nordmenn blant de drepte. De undersøker også om nordmenn kan være såret.

Sikkerhetsstyrker holdt søndag vakt foran hotellet i Mogadishu der angrepet skjedde tidligere i helga.

– Utenriksdepartementet har mottatt opplysninger om at norske borgere er drept i terrorangrepet på Hotell Hayat i Somalias hovedstad Mogadishu. Vi undersøker også om norske borgere kan være skadd i angrepet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad Utenriksdepartementet (UD) til NTB.

– Grunnet lokale forhold vil det ta tid å få informasjonen bekreftet. Vi har kontakt med lokale myndigheter i Mogadishu, sier hun videre.

Ifølge Tawfiiq Islamske senter i Oslo er det snakk om to drepte nordmenn i 50-årene, skriver VG , som først omtalte at nordmenn ble drept i angrepet.

Bilbomber

De to var ifølge moskeen medlemmer hos dem, og hadde begge bostedsadresse i Oslo.

– Våre varmeste tanker og kondolanser går til de pårørende familiene. Vi har vært i kontakt med familiene til de etterlatte og delt vår medfølelse, skriver ledelsen i en uttalelse til VG.

Minst 21 mennesker ble drept i angrepet fredag og lørdag, som den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for. 117 ble såret i angrepet. Det ble innledet fredag kveld, da to bilbomber ble utløst ved hotellinngangen. Først etter 30 timer hadde sikkerhetsstyrkene i den somaliske hovedstaden brakt situasjonen under kontroll.

Ifølge politiet ble over 100 mennesker reddet under beleiringen, som tok slutt lørdag kveld etter at sikkerhetsstyrker bombarderte hotellet

Største angrep siden juni

UD beskriver sikkerhetssituasjonen i Somalia som krevende og ber personer med behov for hjelp om å kontakte ambassaden i Nairobi eller UDs døgnåpne senter.

Al-Shabaab har gjennomført flere angrep i Somalia siden landets nye president Hassan Sheikh Mohamud tok over som president. Gruppa ble drevet i ut av Mogadishu i 2011, men kontrollerer fortsatt store områder på landsbygda.

Helgens angrep er det største i hovedstaden siden Mohamud tok over i juni.