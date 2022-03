Den drepte kvinnen på Manglerud anmeldte siktede for familievold

Kvinnen som mandag ble funnet død på Manglerud i Oslo, anmeldte siktede i 2011, men saken ble henlagt. Tirsdag ble mannen varetektsfengslet, siktet for drap.

Politiet rykket ut til Manglerud i Oslo mandag etter at en kvinne ble funnet død. Kvinnens ektemann er siktet for drap.

NTB

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Avdøde anmeldte siktede for familievold i 2011 i en sak der hun selv var fornærmet. Saken ble henlagt, men vi velger å gå ut med dette fordi vi mener det er relevant for siktelsen i denne saken, sier politiadvokat Henrik Rådal til NTB.

Det var mandag at mannen i 30-årene oppsøkte politiet og meldte ifra om at konen hans var død. Politiet rykket ut til en bolig på Manglerud i Oslo, og fant den døde kvinnen i 30-årene. Mannen ble kort tid etter siktet for å ha drept kvinnen.

Rådal vil ikke si om mannen er kjent for politiet fra andre forhold enn den nå henlagte familievoldssaken.

Har funnet våpen

Tirsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. Han samtykket til fengslingen.

Det har foreløpig ikke vært mulig å avhøre den siktede.

– Det er ønskelig med et avhør så raskt som mulig, og vi er i dialog med forsvarer om dette, sier Rådal.

Han sier at det er funnet ett våpen i boligen.

– Vi vil ikke gå inn på hva slags våpen det er, men kriminalteknikere vil nå undersøke om det er våpenet som ble brukt under handlingen, sier politiadvokaten.

Barna var ikke i boligen

Paret har barn sammen, men disse var ikke til stede i boligen da moren deres ble drept.

– Vi jobber fremdeles bredt med etterforskningen. Det er fremdeles kriminalteknikere på stedet, og det gjennomføres avhør. Vi har en formening om tidslinjen i saken, men det er for tidlig å si noe sikkert, sier Rådal.

Den avdøde blir tirsdag obdusert, og politiet håper å få en foreløpig obduksjonsrapport onsdag.

Rådal sier til VG at politiet har begjært en foreløpig psykiatrisk undersøkelse, men understreker at dette gjerne er vanlig i slike alvorlige saker.