Ropstad sier han er lei seg for boligsaken

Søndag kveld kunne Aftenposten avsløre at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har tjent godt på ikke å melde flytting fra barndomshjemmet på Sørlandet før i fjor.

Til NRK sier Ropstad at han forstår at folk reagerer på at han i mange år hadde bostedsadresse hos sine foreldre, samtidig som han eide bolig i Oslo og nøt godene av å bo i en stortingsbolig.

– Jeg er lei meg for denne saken. Vi som politikere forvalter innbyggeren tillit og da skal vi gjøre ting på en skikkelig måte. Så jeg har forståelse for at folk reagerer på dette, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) sa mandag at hun mener det kan være kritikkverdig at man går utenfor intensjonene, men at det ikke har konsekvenser for Ropstad.

Fakta Godene Ropstad har fått ved å ikke melde flytting hjemmefra KrF-lederen har fått en rekke goder ved å unngå å melde flytting hjemmefra. Han har: Fått gratis bolig for seg selv, kone og barn gjennom Stortinget.

Sluppet å betale skatt av fordelen ved fri bolig.

Hatt muligheten til gratis reise til foreldrene i Agder én gang i uken.

Ikke hatt utgifter til egen bolig på hjemstedet.

488.000 kroner i leieinntekter (før skatt) fra tomannsboligen i Lillestrøm kommune.

300.000 kroner i avkastning etter salget av tomannsboligen. Les mer

