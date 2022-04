Havila Kystruten får unntak fra sanksjonene

Havila Kystruten får unntak fra sanksjonene mot Russland og får drive skipet Havila Capella i seks måneder. Forsikring for skipet er ikke på plass.

Havila Kystrutens skip Havila Capella har vært strandet i Bergen siden midten av april på grunn av sanksjonene mot Russland.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Utenriksdepartementet har gitt selskapet dispensasjon fra sanksjonene.

Kystruteskipet Havila Capella har vært strandet i Bergen siden 12. april. Årsaken er at Havila Kystruten leaser skip som eies av et russisk selskap, og sanksjonene mot Russland har skapt usikkerhet om forsikringsdekningen.

– Havila Kystruten er et norsk selskap, og våre skip seiler under norsk flagg. Denne beslutningen fra myndighetene gir oss en trygghet for fremtiden, sier administrerende direktør Bent Martini.

Havila Shipping har kontoret på Mjølstadneset i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

Fortsatt uklart om forsikring

Utenriksdepartementet understreker at det ikke har tatt stilling til dispensasjon for forsikringsstillelse i saken. Forsikring av Havila Capella vil kreve særskilt dispensasjon etter søknad fra forsikringsselskapene.

– Med beslutningen fra Utenriksdepartementet håper vi på en positiv tilbakemelding fra forsikringsselskapene og at de søker dispensasjon. Slik vi tolker det, bør det være mulig å få denne dispensasjonen, sier Martini.

Han håper at forsikringsselskapene vil gjeninnsette forsikringsdekningen, slik at Havila Capella så snart som mulig kan gjenoppta sine seilinger langs norskekysten.

Nytt eierskap skal på plass

Selskapet jobber med å refinansiere sine skip for å bryte alle bånd til russiske selskaper.

Målet er å få på plass nytt eierskap før dispensasjonsperioden utløper.

– Målet vårt er at skipet skal eies 100 prosent av Havila Kystruten Operations AS, med en annen finansieringsløsning enn den vi har i dag sier Bent Martini.