Berg-Jacobsen Jon-Are Etter 22. juli gikk vi i rosetog og sa «aldri mer». Siden kom nettfora der høyreekstreme hyller terrorister. Listen over fiendene deres er lang. PST frykter at de vil slå til på ny.

De tror det skjer et folkemord på hvite. Ti år etter rosetogene verves flere til høyreekstremisme.

Ti år etter 22. juli verves flere høyreekstremister på nett. Slik ser terrortrusselen ut nå.

Dagen skal bli kjent som «tauets dag» eller «Day of the Rope». Dagen der alle «raseforrædere» skal få svi: politikere, journalister, professorer og kjendiser som har bidratt til et multikulturelt samfunn. Eller personer som er sammen med noen med en annen hudfarge.

På tauets dag skal de henges fra lyktestolpene.