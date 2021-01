FHI: R-tallet og antall smittetilfeller har økt kraftig

I forrige uke ble det meldt om 3.740 koronatilfeller i Norge. Det er en økning på 16 prosent fra uka før. Samtidig har R-tallet økt fra 1,0 til 1,4.

Smittesituasjonen i Norge bekymrer avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Økningen kommer til tross for at det har vært en nedgang i antall testede de siste to ukene, fremgår det av Folkehelseinstituttets ukesrapport for uke 53.

– Tallene bekrefter utviklingen vi var bekymret for før helgen og som var bakgrunnen for at regjeringen innførte nye tiltak på søndag. Vi har vært spesielt bekymret for at økt reising og sosial aktivitet i jul og nyttår skulle føre til mer smittespredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Andelen positive koronatester økte fra 2,0 prosent i uke 51 til 3,6 i uke 53.

R-tall på 1,4

R-tallet, som viser hvor mange personer en smittet smitter videre, beregnes nå til 1,4. For perioden 1. til 20. desember var det beregnet til 1,0.

– Reproduksjonstallet viser at epidemien er i en økende fase med et estimat på gjennomsnittet av reproduksjonstallet siden 20. desember på 1,4. Sannsynligheten for at reproduksjonstallet er høyere enn 1, er 98 prosent, fremgår det av rapporten.

R-tallet må være lavere enn 1,0 for at smitten i samfunnet vil avta. Er tallet over, vil smitten øke.

Trøndelag på topp

Trøndelag var fylket med størst smittetrykk i forrige uke. Der var det 210 påviste tilfeller per 100.000 innbygger. Uken før var tallet 96.

– Dette viser at situasjonen kan snu seg raskt, og at områder som i utgangspunktet har lite smittespredning raskt kan komme i en vanskelig situasjon, sier Vold

Bak trønderne følger Oslo (205), Viken (176) og Rogaland (152). Lavest var smittetrykket i Agder (21), Troms og Finnmark (33) og Nordland (34).

24 nye dødsfall

Ifølge rapporten var det på søndag registrert totalt 461 koronarelaterte dødsfall i Norge. 24 av dem fant sted i forrige uke.

Smitten i sist uke var høyest i aldersgruppen 20 til 39 år, som hadde 98 tilfeller per 100.000. Deretter fulgte aldersgruppene 13 til 19 år og 40 til 59 år.

Det ble registrert 1.043 smittetilfeller blant personer født utenfor Norge. Øverst på listen over fødeland var Somalia (124), Polen (85), Pakistan (70), Syria (53) og Sverige (52).