Redningsmannskapene i Gjerdrum har fortsatt håp om å finne overlevende i luftlommer

– Naturkreftene er ikke på vår side, sier politimester Ida Melbo Øystese. Letemannskapene har likevel fortsatt håp om å finne overlevende i luftlommer.

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt sier at det kan være mulig å overleve i luftlommer i skredet. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB-Anders R. Christensen

– Medisinsk sett kan man overleve i flere dager dersom man har luft. Så i den grad man har luftlommer, så er det mulig å overleve fortsatt, sa politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt på en pressekonferanse i Gjerdrum klokken 12 lørdag.

Det har vært kaldt og det har snødd i perioder i Gjerdrum siden skredet gikk natt til onsdag. Det kan påvirke sannsynligheten for å overleve i skredet. Fremdeles er ni personer ikke gjort rede for etter skredet, mens én person er funnet død.

– Naturkreftene er ikke på vår side. Og tiden er heller ikke på vår side, sier Øystese.

Håper på luftlommer i hus

Leirskred har en flytende masse der det vanligvis ikke er så mange luftlommer. Politimester Øystese er likevel klar på at det kan være luftlommer i noen av husene som er tatt av skredet som fremdeles er delvis intakte.

– Dette er det vi jobber med nå. Og så lenge vi har konkrete arbeidsoppgaver som må gjøres for å kunne gi en større sikkerhet rundt beslutningen om hvor lenge vi skal holde på, så holder vi på, sier Øystese.

Hun sier at det er hennes oppgave å ta beslutningen om når søket ikke lenger skal handle om å finne overlevende etter skredet.

– Men vi er ikke der nå, sier politimesteren.

Redningsmannskaper med redningshund i aktivitet i rasområdet ved Ask i Gjerdrum lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Tre usar-team i skredområdet

Politiets innsatsleder Roy Alkvist opplyste på pressekonferansen klokken 12 at tre såkalte usar-team jobber i skredområdet i Gjerdrum lørdag for å lete etter savnede. Usar står for urbant søk og redning.

– Redningsaksjonen pågår for fullt. Per nå er det tre ulike usar-team som jobber inne i rasområdet, samt hundeekvipasjer. Det er usar-team både fra Trøndelag, Oslo og Nedre Romerike samt hundeekvipasjer fra Oslo politidistrikt som nå er inne i rasområdet, sa han.

Helseressurser er også på plass.

Tidligere lørdag ble det klart at det svenske usar-teamet som har vært i Gjerdrum, reiser tilbake til Sverige etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt beskjed om at de foreløpig har tilstrekkelig med ressurser.

Har undersøkt biler i skredet

Søkene lørdag gjøres ifølge Alkvist etter sannsynlighetsberegninger for hvor det kan ventes å være personer.

– Man har blant annet klart å ta seg inn til et par biler som er blitt undersøkt. Det er ikke gjort noen funn, men det er stadig søk som går utover i rasområdet.

Alkvist la til at det fortsatt vurderes å ta i bruk Forsvarets brolegger, et spesialkjøretøy, i området.