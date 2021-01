En tredje person er funnet død i skredområdet i Gjerdrum

Dermed er så langt tre personer bekreftet omkommet etter skredet.

En tredje person ble litt før klokken 17.30 lørdag kveld funnet omkommet i skredområdet i Gjerdrum.

– Vi har gjort et nytt funn etter markering fra hund. Mannskapene jobber med å frigjøre en person som er omkommet, sa politiets innsatsleder Roy Alkvist på en pressebrifing i 18-tiden lørdag.

Funnstedet er i underkant av 100 meter inn i skredområdet, trolig i det samme bygget der en omkommet ble funnet i 14-tiden, opplyser politiet.

Personen som ble funnet fredag, ble funnet rundt 50 meter fra der de to omkomne ble funnet lørdag. Politiet tror derfor det er et annet bygg.

Politiet har ikke oppgitt kjønn eller alder på de omkomne.

En tredje person ble lørdag kveld funnet omkommet. Foto: Jil Yngland

Mannskap på vei fra Bergen

Redningsmannskapene som har jobbet inne i området fredag og lørdag er såkalt usar-personell, mannskap som er spesialtrent for slike forhold. De kommer fra brannvesen i Oslo, Trondheim og Nedre Romerike.

– I tillegg er det også på vei ressurser fra Bergen, sa brigadesjef Knut Halvorsenen på pressebrifingen i 18-tiden.

Han sa at mannskapene har drevet «veldig krevende arbeid». Spesialtrente hunder har lørdag markert på en rekke steder nede i skredområdet, og bakkemannskapet vil derfor undersøke de ulike punktene.

– Det er bløtt og leirete. Enormt med vrakrester. Vi jobber fra vestsiden og bygger gangbroer og stier med trematerialer og isopor. Noen steder er det såpass hardt at vi kan legge isoporen rett på, andre steder er det så bløtt at vi må bygge flytebrygger, sier han.

Redningsmannskapene jobber fortsatt ut fra et håp om å finne overlevende.

Brigadesjef Knut Halvorsenen orienterte om søket lørdag kveld. Foto: Fredrik Hagen

Skal søke gjennom natten

Søket foregår ved at de bygger vei inn til et definert område. Mannskapene trekker seg så tilbake, og det sendes inn hund som søker og markerer en rekke steder. Når hunden er ferdig, går mannskapene inn igjen for å søke.

– Vi har fått bygd såpass mange evakueringsveier for å kunne komme raskt ut igjen at vi nå kan fortsette arbeidet utover natten, sier Halvorsen.

Han anslår at de vil fortsette frem til firetiden natt til søndag.

– Vi må gjøre søkene der hundene markerer, for det blir for tilfeldig å lete på måfå. Vi har såpass mange markeringspunkter nå som vi kan lete gjennom, sier brigadesjefen.

Han sier at redningsmannskapene driver finsøk der det er beregnet som mest sannsynlig å finne liv.

– Områder hvor vi kan finne hulrom, bygninger og liknende. Dette er veldig risikofylt og krevende arbeid.

Skredområdet i Gjerdrum lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Klamrer oss til håpet

Det er dermed funnet tre døde personer i skredområdet. Syv personer er fortsatt ikke redegjort for. Ordfører Anders Østensen (Ap) uttrykte sorg etter bekreftelsen av en tredje omkommet.

– Vi er glade for funn, men beklager sterkt at tragedien har krevd nok et liv. Jeg vil takke for redningsarbeidet som gjøres og takke for en god redegjørelse for hvordan det gjøres, sier Østensen.

Tidligere lørdag sa han at kommunen fremdeles klamrer seg til håpet om å kunne finne overlevende.

– Vi håper at arbeidet gir resultater, og at nye funn blir gjort. Det er de harde realiteter som treffer oss. Vi må stå i det, men det er utrolig tungt, sa Østensen.

Innsatsleder for helse, Arne Skulberg, påpekte at det fremdeles er snakk om en innsats med livredning som mål.

– Innsatsen fra brannvesenet er imponerende. Jobben vår er også å passe på at de har en trygg jobb. Ingen skal jobbe i rasgropen uten god støtte fra helse, sa han.

Politiets innsatsleder Roy Alkvist. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vurderer nye søkeområder

Politiet sier det vurderes nye inngangsveier og søkeområder i skredgropen.

– Nå har vi beveget oss 100 meter inn i området hvor vi gjør et så grundig søk som mulig på cirka 1,2 mål. Vi har gått så langt inn som det er forsvarlig, og vi vurderer grunnen i området for eventuelt å endre inngangsveier eller finne ut hvor vi kan sette inn nye søk, sa politiets innsatsleder Roy Alkvist på en pressekonferanse lørdag klokken 15.

Da var redningsmannskapene fortsatt nede i skredområdet. Det vil de fortsette med så lenge det er forsvarlig, ifølge Alkvist.

– Vi leter fortsatt etter overlevende, og dette endres ikke i løpet av lørdag, fastslår Alkvist.

Letemannskaper på bakken i skredområdet lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

En person ble funnet omkommet i skredet lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Luftlommer kan gi håp

Letemannskapene sier de fortsatt har håp om å finne overlevende i luftlommer.

– Medisinsk sett kan man overleve i flere dager dersom man har luft. Så i den grad man har luftlommer, så er det mulig å overleve fortsatt, sa politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt på en pressekonferanse i Gjerdrum klokken 12 lørdag.

Det har vært kaldt, og det har snødd i perioder i Gjerdrum siden skredet gikk natt til onsdag. Det kan påvirke sannsynligheten for å overleve i skredet.

– Naturkreftene er ikke på vår side. Og tiden er heller ikke på vår side, sa Øystese.

Redningsmannskaper med redningshund i aktivitet i rasområdet ved Ask i Gjerdrum lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Konkrete arbeidsoppgaver

Leirskred har en flytende masse der det vanligvis ikke er så mange luftlommer. Politimester Øystese er likevel klar på at det kan være luftlommer i noen av husene som er tatt av skredet som fremdeles er delvis intakte.

– Dette er det vi jobber med nå. Og så lenge vi har konkrete arbeidsoppgaver som må gjøres for å kunne gi en større sikkerhet rundt beslutningen om hvor lenge vi skal holde på, så holder vi på, sa Øystese.

Det er hennes oppgave å ta beslutningen om når søket ikke lenger skal handle om å finne overlevende etter skredet.

– Men vi er ikke der nå, sa politimesteren.

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt. Foto: Lise Åserud / NTB

Tre usar-team i skredområdet

Tre såkalte usar-team jobbet i skredområdet i Gjerdrum lørdag for å lete etter savnede. Usar står for urbant søk og redning.

– Redningsaksjonen pågår for fullt. Per nå er det tre ulike usar-team som jobber inne i rasområdet, samt hundeekvipasjer. Det er usar-team både fra Trøndelag, Oslo og Nedre Romerike samt hundeekvipasjer fra Oslo politidistrikt som nå er inne i rasområdet, sa Alkvist på pressekonferansen klokken 12.

Helseressurser er også på plass.

Tidligere lørdag ble det klart at det svenske usar-teamet som har vært i Gjerdrum, reiser tilbake til Sverige etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt beskjed om at de foreløpig har tilstrekkelig med ressurser.

NVE anslår at skredet er opptil 350 meter bredt og opptil 800 meter langt. Foto: Jaran Wasrud/NVE

Har undersøkt biler i skredet

Søkene lørdag gjøres ifølge Alkvist etter sannsynlighetsberegninger for hvor det kan ventes å være personer.

– Man har blant annet klart å ta seg inn til et par biler som er blitt undersøkt.

Alkvist la til at det fortsatt vurderes å ta i bruk Forsvarets brolegger, et spesialkjøretøy, i området.

Fakta Fakta om leirskredet i Gjerdrum Politiet får melding om leirskredet på Ask i Gjerdrum like før klokken 3.59 natt til onsdag 30. januar

Ti skadede personer blir tatt hånd om etter skredet, én av dem blir betegnet som alvorlig skadet.

Onsdag ettermiddag opplyser politiet at 26 personer ikke er gjort rede for etter skredet. Tallet reduseres flere ganger gjennom dagen, og onsdag kveld får ti personer status som savnet.

Den omfattende redningsaksjonen pågår for fullt, men ingen av de savnede blir funnet i løpet av torsdagen.

Fredag ettermiddag blir en person funnet omkommet i skredmassene. Vedkommende er ennå ikke identifisert.

Lørdag pågår redningsaksjonen med full styrke. Politiet sier de fortsatt leter etter overlevende.

