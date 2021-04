Solberg får 20.000 kroner i bot

Erna Solberg får 20.000 kroner i bot for å ha deltatt i planleggingen av middagen på Hallingstuene på Geilo. Sindre Finnes får påtaleunnlatelse.

NTB

Ingvild Rugland

Publisert Publisert I dag 07:06

Statsminister Erna Solberg (H) fylte 60 år 24. februar. Foto: Berit Roald / NTB

Sørøst politidistrikt har bestemt at statsminister Erna Solberg får et forelegg på 20.000 kroner for å ha deltatt i planleggingen av familiemiddag på Hallingstuene restaurant på Geilo.

Ektemannen Sindre Finnes får påtaleunnlatelse. Også restauranten slipper reaksjon.

Politimester Ola B. Sæverud begrunner bøteleggelsen av statsministeren slik:

– Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte og har frontet tiltak mot pandemien. Vi mener det er riktig å reagere for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene, sier Sæverud.

Finnes slipper straff

Det var Solbergs ektemann Sindre Finnes som stod for hoveddelen av planleggingen av middagen på restauranten, men etterforskningen har vist at Erna Solberg også var aktiv deltaker. Hun visste hvor mange som skulle delta og valgte selv restaurant.

Årsaken til at Finnes slipper straff, blir begrunnet med at politiet først og fremst vil bidra til å bekjempe pandemien og at straff ikke alltid bidrar til dette.

Dersom politiet hadde blitt oppmerksom på hendelsen mens den skjedde, ville det trolig ikke ha medført straffereaksjon.

Hallingstuene får ingen reaksjon. Etterforskningen har vist at smittevernreglene ble fulgt mens arrangementet ble gjennomført, selv om arrangementet i utgangspunktet brøt covid-19-forskriftens §14a.

– Dersom vi hadde kommet over en overtredelse mens den fant sted, ville vi ha tydeliggjort regelverket. En straffereaksjon ville blitt vurdert hvis arrangementet ble gjennomført smittefarlig måte. Det er ikke registrert tidligere hendelser knyttet til smittevern på Hallingstuene, selv om det å servere middagen på fredagen er over grensen, sa politimesteren.

Restauranten slipper reaksjon

Saken mot Hallingstuene er henlagt fordi politiet vurderer det lite hensiktsmessig å gi foretaksstraff.

Solberg og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien for å feire statsministerens 60-årsdag. Først var familien uten Solberg på en restaurant, og neste dag var alle samlet i en leilighet på Geilo.

Solberg og familien var på Geilo siste helgen i februar. Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at det kom tips om saken via NRK, som først publiserte saken 18. mars.

Politiet sa først at de håpet å gjøre ferdig etterforskningen før påskeuken, men utsatte avgjørelsen da det viste seg at de trengte mer tid.

Statsministeren har selv sagt at hun er lei seg for det som skjedde. Både hun og ektemannen Sindre Finnes ble avhørt av politiet i løpet av etterforskningen.