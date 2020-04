– Det er lenge til alt blir som før

Helseminister Bent Høie (H) gjorde det tirsdag klart at det vil ta lang tid før alt blir som før.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie på tirsdagens pressekonferanse. Der kom de med oppdatering om koronasituasjonen etter påske. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Ørjan Torheim

På den første pressekonferansen etter påsken sa helseministeren at det de neste ukene vil bli mer liv i bygdene våre.

– Men det er lenge til alt blir som før, sa statsråden.

Han viste til at barnehager, skoler, frisører og fysioterapeuter gradvis vil begynne å fungere som normalt.

– Takket være vår felles innsats er smittespredningen i samfunnet så lav at vi kan åpne forsiktig igjen. For at de skal kunne holde dørene åpne, må vi sammen fortsette å gjøre det som vi vet virker, sa han.

– Om vi mislykkes, må vi stramme inn

Høie understreket at det vi gjør nå, avgjør hva vi kan gjøre om noen uker.

– Om vi lykkes, kan vi åpne mer opp. Om vi mislykkes, må vi stramme inn igjen, sa helseministeren.

Justisminister Monica Mæland (H) supplerte med at oppslutning om smittevernråd vil gjøre at flere av de strenge tiltakene kan løses opp raskere.

Hun mener nordmenn må være flinke til å ta vare på at man her til lands har klart å begrense smitten, og hun understreket at alle har et stort ansvar.

Frihet og ansvar

Før påske besluttet regjeringen at barnehager, 1. til 4. trinn og en del tjenester igjen skal få starte opp.

Det betyr mer frihet, men også større ansvar, ifølge Mæland.

– Da er det viktig at enkeltpersoner har den riktige atferden og bidrar til å begrense smitte, sa hun.

Mæland sa videre at hun håper at flere tiltak kan løses opp gradvis hvis tallene tyder på at smitten i samfunnet er lavere.

– Følger man ikke smittevernrådene, øker risikoen for at vi må stramme inn igjen, fortsatte hun.