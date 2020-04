Oppdatert: Her er dagens viktigste saker

Bergen vil teste flere. Og: Over et halvt år etter kritisk rapport, var ikke ordren om å bygge opp medisinlagrene gitt.

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Fredag er siste dag på hjemmeskolen og hjemmekontoret før påskeferie for mange. Vi i BT lover å gi deg oversikt over siste nytt også gjennom påsken.

Fredag ettermiddag kom melding om det tredje dødsfallet på Gullstøltunet sykehjem i Bergen. Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

1. Vi har nok medisiner nå. Men hva med om noen måneder?

Foto: NTB scanpix

I forrige uke ga Legemiddelverket marsjordre til de største legemiddelgrossistene: Lagrene med viktige medisiner må bygges opp.

Beskjeden kom over et halvt år etter at Helsedirektoratet i en rapport pekte på en rekke svakheter i legemiddelberedskapen. Arbeidet med å følge opp manglene var i gang, men var ikke kommet veldig langt da pandemien rammet.

– Epidemien kom noen måneder for tidlig, sier direktør Audun Hågå.

2. Bergen kunne testet dobbelt så mange

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Norge er blant de beste i klassen på korona-testing. Likevel mangler flere kommuner kapasitet til å teste alle gruppene FHI anbefaler å sjekke for korona. Slik er det ikke i Bergen. Oppbemanning på Legevakten gir kapasitet til å teste rundt 250 personer om dagen. Men den siste uken er bare 100 til 125 blitt testet hver dag.

Nå mener Brita Øygard, direktør for Etat for helsetjenester, at flere grupper bør få anledning til å testes. Hun ber FHI utvide kriteriene sine.

3. Stor oversikt: Dette er de ledige jobbene i Vestland

Foto: Bård Bøe

Mer enn 400.000 nordmenn er nå registrert som arbeidsledige, viser nye tall fra Nav fredag. Hvis du er en av dem, kan det fortsatt finnes muligheter der ute. Vi har spurt Nav, Bergen kommune og de største aktørene i bemanningsbransjen hvor det er jobber å hente.

