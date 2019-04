Hege Haukeland Liadal innrømmer å ha levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

Nå trekker hun seg trekker seg midlertidig som nestleder i Rogaland Ap og fra landsstyret, skriver hun på sin egen Facebook-profil.

– Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig at jeg trekker meg midlertidig fra mitt verv som nestleder i Rogaland Ap mens denne saken pågår, skriver hun på Facebook onsdag morgen.

«Veldig lei meg»

Tirsdag ettermiddag avslørte Aftenposten at Liadal har krevd tusenvis av kroner fra Stortinget for en rekke reiser som aldri har funnet sted. Hun har også fått penger for å ha vært på familiens hytte og på private reiser i utlandet, skriver avisen.

Liadal erkjenner at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på.

– Det betyr også at jeg heller ikke vil møte i eventuelle møter i landsstyret i denne perioden. Jeg har jobbet med Stortingets regnskapskontor og vil fortsette å ha dialog med Stortingets administrasjon og partiet for å oppklare det som har skjedd. Igjen er det viktig for meg å understreke at jeg er veldig lei meg for dette og at jeg vil betale tilbake der jeg har gjort feil med reiseregningene, fortsetter hun.

Støre: – En klok avgjørelse

Til NRK sier partileder Jonas Gahr Støre at Liadal har tatt en klok avgjørelse.

– Det er riktig at hun trekker seg mens dette blir oppklart og ryddet opp i.

– Har partiledelsen vært involvert i avgjørelsen?

– Vi har hatt kontakt med henne, så har hun trukket den konklusjonen selv, og det er en klok konklusjon.

Støre sier saken var ny for partiledelsen da Aftenposten publiserte sin avsløring tirsdag ettermiddag.

– Når det oppdages uregelmessigheter, må det tas tak i. Hva nå dette er, om det er rot eller andre ting, får Stortinget komme til bunns i. Da er det riktig at hun trekker seg inntil det er avklart.

– Hvorfor er det Aftenposten og ikke stortingsgruppene selv som finner ut av dette?

– Vi skriver tusenvis av reiseregninger i året. Det er et tillitsbasert system. Da må kontrollrutinene fungere. Så må vi i Stortinget evaluere om de kontrollrutinene er gode nok. Vi må ta dette på største alvor.