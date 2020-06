To alvorlig skadd i kollisjon på E6 i Trøndelag

To personer er ifølge politiet alvorlig skadd i en kollisjon mellom tre biler på E6 sør for Støren i Trøndelag lørdag

Politiet er på stedet på E6 sør for Støren etter en alvorlig trafikkulykke mellom to personbiler og én bobil. Foto: Bjørn Ivar Haugen / Gauldalsposten / NTB scanpix

Seks personer i to personbiler og en bobil var involvert i ulykken som politiet fikk melding om klokken 12.42.

Alle seks ble sendt til St. Olavs hospital i luftambulanse og ambulanser, men tre personer i bobilen kom uskadd fra hendelsen.

– Årsaken til ulykken er trolig at en personbil har kommet over i motgående kjørefelt og truffet bobilen, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at en mann i 50-årene som kjørte den aktuelle personbilen, har status som mistenkt. Mannen er så langt ikke avhørt, men det er rutinemessig tatt blodprøve. Han er lettere skadd.

Et par i slutten av 60-årene som kjørte den andre personbilen, er alvorlig skadd, men tilstanden er stabil. Først ble det meldt om at fem personer var involvert i ulykken og at de var kritisk skadd, noe som senere ble endret.

Både politiets teknikere og Statens vegvesens ulykkeskommisjon har gransket ulykkesstedet. Veien ble åpnet lørdag kveld. etter å ha vært stengt siden ulykken skjedde.