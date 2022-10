Innstrammingen for russiske fiskefartøy trer i kraft fredag

Den varslede innstrammingen for russiske fiskefartøy trer i kraft fredag. Da kan russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kun anløpe tre norske havner.

Russiske fiskebåter ved kai i Kirkenes. Den mindre båten i forgrunnen er norsk. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB-Kenneth Kandolf Haug

– Vi ønsker ikke at norske havner og Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Derfor strammer vi inn og øker kontrollen med russiske fiskefartøy. Vi vil om nødvendig iverksette enda strengere tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Innskjerpingen ble varslet torsdag 6. oktober, men datoen var da ikke kjent.

Kun tre havner

Fra nå av kan russiske fiskefartøy bare anløpe Båtsfjord, Kirkenes og Tromsø. De skal da kontrolleres, og politiet skal være mer til stede ved havnene.

Fiskefartøy som ligger på norske verft får anledning til å fullføre arbeidet, i tråd med sanksjonsregelverket.

– Det er bra at innstrammingen trer i kraft raskt. Politiet vil ivareta sine oppgaver og understøtte øvrige myndigheter, blant annet gjennom synlighet og patruljering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

De fleste kan fortsette som før

Ifølge Teknisk Ukeblad skjer imidlertid hele 80 prosent av anløpene til russiske fiskefartøy i de tre nevnte havnene.

Av de 11.138 anløpene fra russiske fiskefartøy i Norge siden 2012, har 8.517 vært i Båtsfjord, Kirkenes og Tromsø. I alt 577 av 737 anløp i 2022 har vært i en av disse tre havnene.

Regjeringen har ikke ønsket å svare på om de mener fiskefartøyene er blitt brukt til etterretning.

– I et åpent samfunn som Norge må vi ta høyde for at ulike typer av lovlig aktivitet kan misbrukes blant annet til etterretningsformål. Det følger vi med på generelt grunnlag, og det er også noe av bakgrunnen for at regjeringen har styrket Politiets sikkerhetstjeneste det siste halvåret, for å øke evnen til å forebygge det, for å avdekke det og å håndtere en eventuell aktivitet. Og så kan jeg ikke gå nærmere inn på det konkrete spørsmålet, sa Mehl på spørsmål fra NTB forrige torsdag.