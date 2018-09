KrFs ungdomspolitikere i vest advarer mot å felle Solberg-regjeringen. - Jeg frykter mange vil melde seg ut og at det ikke vil bli stilt lister ved neste års valg, sier Jonas Sayed, fylkesleder i Rogaland.

Lørdag skal Kristelig Folkepartis ungdomsparti (KrFU) ta stilling til om moderpartiet bør gå inn i den sittende regjering. Det skjer samtidig som flere profilerte kommentatorer melder at partileder Knut Arild Hareide denne høsten kan finne på å felle Solberg-regjeringen

– Disse analysene kjenner jeg meg ikke igjen i. Et sidebytte vil være mye mer dramatisk enn å gå inn i dagens regjering. Min opplevelse er at det er ganske bred enighet i KrF om at vi vil ha Erna Solberg som statsminister, sier Jonas Sayed, fylkesleder i KrFUs største fylke, Rogaland.

Han advarer mot følgene om moderpartiet velger venstresiden.

– Jeg frykter mange vil melde seg ut. I min kommune Sokndal sier mange at de ikke vil stå på liste før retningsvalget et tatt. Det haster med å bli ferdig med prosessen. Folk vil vite hvor vi hører hjemme, sier Sayed.

Skal velge side

Bakgrunnen for den pågående diskusjonen er at Knut Arild Hareide etter det katastrofale valgresultatet i fjor varslet at KrF skal velge side. En pekepinn på hvordan det vil ende får vi når partilederen tirsdag gir ut bok og fredag taler til sitt eget landsstyre.

Det er knyttet stor spenning til hva slags råd KrFU vil gi moderpartiet. Ikke overraskende er fylkeslagene i vest mest positivt til å gå i regjering med Frp. Dette er det området hvor partiet har størst oppslutning.

– Vi ønsker at partiet skal gå i forhandlinger med dagens regjering. Målingen viser at vi taper til høyresiden og Sp. Det er et argument for at vi bør gå til høyre, sier David Pletten Aasgard, fylkesleder i Hordaland.

Statsministerbesøk

At denne helgens KrFU-landsmøte på Gardermoen betyr mye ble ekstra tydelig da statsminister Erna Solberg fredag dukket opp på et noe overraskende besøk.

Besøket fikk Nikolai Berglund Skogen, som denne helgen kan bli valgt til nestleder i KrFU, til å reagere.

– Det er tydelig at det blir lagt opp til ren lobbyvirksomhet for at vi skal inn i regjeringen hennes, uttalte han til NRK.

Både KrFU-leder Martine Tønnessen og de to avtroppende nestlederne støtter at KrF går inn i dagens regjering. Det samme gjørt også fylkeslederne i Agder og Møre og Romsdal.

– Jeg for min del ønsker en ikke-sosialistisk regjering med Erna Solberg som statsminister, sier Hennig Holsvik fra Møre og Romsdal.

– Jeg tror vi vil møte veldig mye motstand hvis vi går til venstresiden. Grasrota er mer høyrevendt enn venstrevendt. Det må vi erkjenne, sier Hadle Rasmus Bjuland i Agder.

Ifølge Vårt Land er skepsisen mot å gå i regjering med Frp lant større utenfor Sørlandet og Vestlandet.