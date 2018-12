POSITIV: Etter et tungt år løfter Arbeiderpartiet seg igjen på meningsmålingene. – Nå føler jeg vi er der vi skal være, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. FOTO: Lise Åserud, NTB scanpix

Støre har KrF-mappen i beredskap

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det ikke er gitt at de borgerlige forhandlingene fører frem. I skuffen ligger fremdeles planene for et rødgrønt KrF-samarbeid.