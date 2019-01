Den avskjedigede professoren Nils Rune Langeland tapte saken han anla mot staten.

Oslo tingrett frifinner staten ved Kunnskapsdepartementet.

Langeland ble oppsagt fra jobben ved Universitetet i Stavanger i fjor høst etter flere mediesaker om at han hadde sendt seksuelle meldinger til kvinnelige studenter. Disse meldingene var bare noe av grunnlaget for at han ble avskjediget.

Knut Falch, NTB Scanpix

Langeland hevder han er oppsagt på ulovlig grunnlag og gikk derfor til sak.

Oslo tingrett slår fast i dommen at Universitetet i Stavanger hadde gitt Langeland tilstrekkelig mange advarsler før oppsigelsen kom.