Fylkesleder Jostein Ljones (Sp) tror Ola Borten Moes politiske karriere er over hvis ikke avsenderen av sexmeldingen står frem.

Mandag sa Ola Borten Moe at han tar en pause som nestleder i Senterpartiet frem til saken rundt den grove sexmeldingen har funnet sin løsning. Og det begynner virkelig å haste. Står ikke avsenderen frem i løpet av onsdag, har partileder Trygve Slagsvold Vedum varslet at han vil anmelde saken til politiet.

– En kan ikke leve med at denne saken ikke blir løst, sier Jostein Ljones, fylkesleder i Hordaland.

Han spilte en viktig rolle da partiets vestlandsfløy på et ekstraordinært landsmøte i 2014 forsøkte å kvitte seg med Ola Borten Moe som nestleder. Den gang lyktes de ikke, men fire år senere kan timeglasset være i ferd med å renne ut for den trønderske kronprinsen.

– Det er ganske opplagt at det blir vanskelig for ham å komme tilbake, hvis ikke denne saken får sin løsning.

Maktkamp

Det var under en hyttetur på Storlien i 2016 at den sjikanerende meldingen ble sendt til Navarsete. Avsenderen var den tidligere statssekretæren i Finansdepartementet, Morten Søberg. Han har imidlertid nektet for å ha utført handlingen. Det samme har de ni andre trønderske Sp-politikerne som deltok på turen.

Ljones forteller at Navarsete fortalte ham om hendelsen kort tid etter. Den gang oppfattet de det hele som en videreføring av den bitre valgkampen som hadde herjet partiet noen år i forveien.

– Navarsete var bekymret for at trønderne ville fortsette maktkampen. Med denne meldingen signaliserte de at: «Vi ser at du er der og vi følger med på deg», sier Ljones.

De siste fire årene har Senterpartiet opplevd en eventyrlig opptur under Trygve Slagsvold Vedums ledelse. Før det var partiet kraftig rammet av indre stridigheter. På den ene siden sto trønderne, som ønsket å kvitte seg med Navarsete som leder. På den andre siden var vestlendingene, som nesten like sterkt ikke kunne holde ut Ola Borten Moe. I BT-podkasten «Dei 15 mest vestlandske vestlendingene» forteller Liv Signe Navarsete åpenhjertig om den tøffe tiden.

– Jeg måtte ha skjold på ryggen. Jeg burde hatt mye tjukkere skjold. Jeg burde vært mye mindre naiv enn jeg var, sier Navarsete i podkasten. Hun er der helt ærlig på at enkelte i partiet forsøkte å bli kvitt henne.

Aktørene

Flere av dem som deltok på hytteturen i Sverige var på Ola Borten Moe sin side i maktkampen mot Navarsete. Mest sentral var Ivar Vigdenes, som i flere år jobbet som politisk rådgiver for Moe i Olje- og energidepartementet. I februar 2013 hadde imidlertid Navarsete fått nok, og sendte Vigdenes tilbake til Trøndelag og ordførerjobb i Stjørdal.

Ett år senere svarte Vigdenes med å starte et nordtrøndersk ordføreropprør for å bli kvitt Navarsete. Med på oppropet var også hytteturdeltaker Tomas Iver Hallem.

En tredje som kjempet på Borten Moes side under det ekstraordinære landsmøte i 2014, var Erlend Fuglum. Han jobbet som Navarsetes egen statssekretær i den rødgrønne regjeringen.

– Det gikk altfor lenge til jeg skjønte hva som foregikk. Og når jeg skjønte det, så var det for sent, uttalte Navarsete om maktkampen i podkasten.

Fremtiden

Stortingsrepresentant Nils T. Bjørke sier at det haster med å få en avklaring på saken, slik at Navarsete får en beklagelse. Han er imidlertid ikke like kritisk til Borten Moes fremtid i partiledelsen som det fylkesleder Jostein Ljones er.

– En kan ikke kollektivt henge ut alle, men det vil henge med dem det som har skjedd.

– Kan Ola Borten komme tilbake som nestleder hvis ingen påtar seg skylden for meldingen i løpet av onsdagen?

– Det gjør situasjonen veldig utfordrende, men jeg må tro på ham når han sier han ikke vet hvem som har sendt meldingen. Jeg regner med at han kan komme tilbake, sier Bjørke.

Jostein Ljones mener Borten Moe selv har avgjort sin egen fremtid.

– Borten Moe har selv valgt å trekke seg fra alle verv inntil saken er løst. Hvis det ikke løser seg, så vil dermed situasjonen fortsatt være problematisk.

Liv Signe Navarsete selv er denne uken på reise i Polen med Stortinget. Hun sier hun selv ikke er involvert i behandlingen av saken, og at det heller ikke er naturlig. Men hun stiller seg bak Ola Borten Moes avgjørelse mandag om å tre til side.

– Det synes jeg er ryddig og greit gjort av han, slik situasjonen er. Dette handler ellers ikke om meg som person, men om hvordan vi skal være mot hverandre i Senterpartiet, sier den tidligere partilederen.