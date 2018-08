Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport, men vil ikke si noe om innholdet. De jobber nå ut ifra flere teorier.

Etterforskningsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl, bekrefter overfor NRK at Sunniva Ødegård (13) ble drept.

Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport, men vil ikke si noe om innholdet av hensyn til etterforskningen, skriver Aftenposten.

Frem til nå har politiet vært tydelige på at deres hovedhypotese har vært drap, men at de har holdt andre muligheter åpne.

Kom ikke hjem til avtalt tid

Sunniva Ødegård hadde vært på besøk hos en venn søndag kveld. Da hun ikke kom hjem til avtalt tid, gikk faren i 23-tiden ut og lette etter henne. Han møtte på en politipatrulje, som var i området på et annet oppdrag.

Klokken 03.09 natt til mandag ble den 13 år gamle jenten funnet død på en sti, rundt 150 meter fra sitt hjem på Varhaug i Hå kommune på Jæren i Rogaland.

Det var funn på stedet som gjorde at politiet mistenkte at jenten hadde blitt drept. Den hypotesen har politiet nå fått bekreftet. Politiet vil imidlertid foreløpig ikke si om 13-åringen ble drept der hun ble funnet.

– Vet politiet når jenten døde?

– Vi har ingen sikre tidsrom og jobber med å kartlegge hennes bevegelser før døden inntraff, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl til Stavanger Aftenblad.

Overfor VG sier Dahl at en av politiets teorier er at 13-åringen var et tilfeldig offer. De går imidlertid bredt ut og jobber ut ifra flere mulige hendelsesforløp.

Carina Johansen, Scanpix

17-åring siktet – erkjenner innbrudd i barnehage

En 17 år gammel lokal gutt ble mandag kveld pågrepet og siktet for drapet på jenten. Etterforskningsleder Dahl bekrefter både til NRK og VG at den siktede skal ha erkjent å ha brutt seg inn i en barnehage i området, men nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Politiet skal ha fått melding om innbruddet søndag klokken 22.41. Det var vaktselskapet som tok kontakt etter at innbruddsalarmen hadde gått av. Et vindu skal ha blitt knust.

Tirsdag ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Politiet holder bevisene mot siktede tett til brystet og ønsker heller ikke å gå nærmere inn på hans forklaring. 17-åringen skal imidlertid ha fortalt at han var på stedet der Sunniva Ødegård ble funnet død.

Godtar fengsling, nekter straffskyld

Mannens forsvarer, Tor Inge Borgersen, sier i en skriftlig uttalelse til NTB onsdag formiddag at hans klient godtar fengslingen, men fastholder at han ikke har noe med dødsfallet å gjøre.

Politiet

– Siktede har i dag besluttet at kjennelsen ikke vil bli anket. Han fastholder imidlertid at han er uskyldig, men har forståelse for at politiet har behov for fengsling i en kort periode og at etterforskningen kan sjekke ham ut av mistanken, sier Borgersen.

Forsvareren vil ikke gå nærmere inn på hva 17-åringen selv sier om drapsnatten.

– Siktede er under 18 år, og verken han eller hans verger ønsker at jeg gir informasjon til mediene om hans forklaring til politiet eller om hvordan han har reagert på å bli siktet i saken, forteller Borgersen.

Han viser til politiets kortfattede opplysninger i saken så langt, og kommer ikke til å utdype dem eller gi ytterligere informasjon til pressen.

– Politiets opplysninger i saken er balanserte og korrekte, sier han.

Ole Berg-Rusten, Scanpix

Sperret av containere

Onsdag formiddag sperret politiet av to containere i Varhaug sentrum i forbindelse med etterforskningen. Containerne ligger noen hundre meter fra der 13-åringen ble funnet drept.

– Vi ønsker å sikre oss ting av interesse og forhindre at gjenstander eller annet materiale går tapt. Politiet har foreløpig ikke gått gjennom innholdet, sier etterforskningslederen til Stavanger Aftenblad.

Stavanger-politiet får teknisk og taktisk bistand fra Kripos i saken.

Den drapssiktede 17-åringen skal i nytt avhør hos politiet onsdag. Han skal da konfronteres med funnene i obduksjonsrapporten, ifølge NTB.