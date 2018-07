Den siktede 17-åringen fremstilles for varetektsfengsling tirsdag ettermiddag.

En 17 år gammel gutt er pågrepet og siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård. 17-åringen nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Tirsdag ettermiddag er det fengslingsmøte i Jæren tingrett, der politiet har varslet at de vil be om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud for den drapssiktede 17-åringen.

Møtet startet klokken 13.30.

Dommeren lukket dørene

Dommer Espen Skjerven valgte å stenge dørene på tinghuset i Sandnes under fengslingsmøtet. Han viste til at saken har fått stor oppmerksomhet i media, og at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase, skriver Aftenbladet.

– Det kan komme frem opplysninger som vanskeliggjør videre etterforskning dersom de deles i media, sa Skjerven.

Dommeren viste også til siktedes alder og vernet om privatliv. Aktor i saken er Marte Benedicte Engesli Lysaker. Forsvarer er Tor Inge Borgersen.

Tommy Ellingsen

Kjent for politiet

Den siktede 17-åringen er fra Varhaug og er kjent for politiet fra tidligere, men ikke for voldsepisoder.

Politiet

Politiet understreker at 17-åringen som er siktet ikke er den samme personen som kameraten Sunniva var på vei hjem fra da hun ble drept.

Det opplyste politiadvokat Herdis Traa på en pressekonferanse på politihuset i Stavanger tirsdag morgen.

17-åringen skal også være mistenkt for et innbrudd i en barnehage på Varhaug samme kveld, skriver Aftenbladet. Barnehagen er ca. ti minutters gange unna stedet der Sunniva Ødegård ble funnet død. 17-åringen settes også i forbindelse med en brann på en ungdomsskole for tre uker siden, ifølge NRK.

Politiet sperret tirsdag formiddag av et område der 17-åringen bor.