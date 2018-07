Den 17 år gamle gutten som er siktet for å ha drept 13 år gamle Sunniva Ødegård fra Varhaug, erkjenner ikke straffskyld.

Gutten ble tirsdag fremstilt for varetekt i Jæren tingrett. Han hadde med seg sin mor, i tillegg til sin forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen.

Politiet har varslet at de ville be om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud for den drapssiktede 17-åringen.

– Befant seg på åstedet

Politiet har også hatt innledende avhør med gutten, uten at påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker i Sørvest politidistrikt ønsker å si om avhøret har styrket eller svekket mistanken mot ham.

– Siktede har forklart at han befant seg på åstedet, men vi ønsker ikke å gå inn på hans forklaring om hvorfor han var der, sier hun til NTB.

Politiet jobber med å ransake siktedes bopel, men vil ikke si noe om det har blitt gjort funn der.

Tommy Ellingsen

Dommeren lukket dørene

Dommer Espen Skjerven valgte å stenge dørene på tinghuset i Sandnes under fengslingsmøtet. Han viste til at saken har fått stor oppmerksomhet i mediene, og at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase, skriver Aftenbladet.

– Det kan komme frem opplysninger som vanskeliggjør videre etterforskning dersom de deles i mediene, sa Skjerven.

Dommeren viste også til siktedes alder og vernet om privatliv. Aktor i saken er Marte Benedicte Engesli Lysaker. Forsvarer er Tor Inge Borgersen.

Gikk selv til politiet

Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangvei like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune om lag klokken 3 natt til mandag. Da hadde familien sammen med flere bekjente lett etter jenten siden 23-tiden på kvelden, etter at hun ikke kom hjem som ventet etter å ha besøkt en venn.

Den 17 år gamle gutten gikk selv til politiet, men forklarte seg først som vitne. Siden har gutten blitt siktet for drapet, noe politiet sier er basert på omfattende etterforskning og vitneforklaringer.

Innbrudd samme kveld

Den siktede 17-åringen er fra Varhaug og er kjent for politiet fra tidligere, men ikke for voldsepisoder.

Politiet

17-åringen skal være mistenkt for et innbrudd i en barnehage på Varhaug samme kveld, skriver Aftenbladet. Barnehagen er ca. ti minutters gange unna stedet der Sunniva Ødegård ble funnet død. 17-åringen settes også i forbindelse med en brann på en ungdomsskole for tre uker siden, ifølge NRK.

Politiet sperret tirsdag formiddag av et område der 17-åringen bor.

Politiet understreker at 17-åringen som er siktet ikke er den samme personen som kameraten Sunniva var på vei hjem fra da hun ble drept.