Rogaland KrF nekter å gå etter for presset om å «ta en for laget» og la fire delegater stemme rødt. – Et dårlig forslag og en utidig innblanding i en demokratisk prosess, sier landsmøtedelegat Trond Arne Pedersen.

Rogalendingenes beslutning om å gjøre nesten rent bord og sende kun en av 16 delegater som støtter Hareide, har skapt opprør på partiets venstreside. I dag skrev Stavanger Aftenblad om en henvendelse som fylkeslederen i Hedmark, Oluf Maurud, har sendt til sin kollega i Rogaland. Her oppfordres det om å la inntil fire delegater «ta en for laget» og stemme rødt på det ekstraordinære landsmøtet førstkommende fremdag.

«Hei Oddny. Det er krevende dager for oss alle nå. (...) Er det aktuelt for dere å stemme i tråd med det som var avstemningen på deres årsmøte slik at også mindretallet blir bedre representert?»

Slik innledet Maurud et brev han sendte til fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF rett før helgen.

– Presset er kjempestort. Og det er større mot noen enn andre. De går veldig hardt mot fylkeslederen, sier Per Kåre Foss, en av femten «blå» landsmøtedelegater fra Rogaland.

Han har imidlertid ingen planer om å følge rådet.

– Jeg står på det jeg alltid har ment, og er valgt for å mene på landsmøtet, sier Foss.

Tre fylkesmøter mandag

I kveld arrangeres det fylkesårsmøter i Akershus, Oslo og Vestfold, før det hele avsluttes i Østfold på tirsdag. På BTs delegatoversikt er akkurat stillingen nå 73–70 til Hareide. Det er imidlertid før de 19 delegatene som har stemt på Grøvans linje om fortsatt opposisjon er fordelt på de to sidene.

BTs kartlegging viser at 14 av disse har borgerlig side som sitt sekundære valg, mens fem støtter Hareides sentrum-venstresamarbeid. Det betyr at den borgerlig siden i realiteten leder, 84–78.

Mye tyder dermed på at Hareides side må trylle frem flere «røde» mandater hvis de skal vinne førstkommende fredag. Det er derfor knyttet stor spenning til om Akershus i kveld vil velge å ta en Rogaland, det vil si «gjøre rent bord» og sende ni «røde» delegater til landsmøtet. Problemet med en slik strategi er imidlertid at det kan straffe seg når Østfold samles tirsdag.

KrF-kjennere BT har snakket med regner Østfold, i motsetning til Akershus, for å være et blått fylke, mens det i Oslo og Vestfold trolig er jevnt mellom de to sidene.

Fakta: Svarene fra Rogaland – Er det aktuelt for deg å følge Mauruds råd i denne saken? Mirjam Ydstebø: – Det er ikke aktuelt for meg å følge Mauruds råd. Jeg er valgt av et fylkesårsmøte som kjente mitt standpunkt og ser ingen grunn til å endre det. Unni Sirevåg Lende: – Jeg står på det jeg har lovet og har blitt valgt på i lokallaget. Rogaland KrF fulgte vanlig prosedyre og lover vedtatt i ordinære landsmøte og fylkesårsmøte. Solveig Ege Tengesdal: – Jeg er den ene røde og kommer til å følge Hareides råd. Men jeg kan vanskelig se at rådet fra Maurud kommer til å bli fulgt utover blant de gule som kan gjøre ulike valg subsidiært. Haakon Faarlund Hetland: – Det er ikke aktuelt for meg å endre standpunkt. Jeg redegjorde i forkant av delegatvalget hva jeg mener, og sannsynligvis var det en del av grunnlaget for hvorfor flere stemte på meg. Da vil det være uryddig av meg å endre standpunkt nå. Jonas Andersen Sayed: – Det er et helt tullete og useriøst råd som jeg håper ingen tar hensyn til. Jonas Skrettingland: – De andre delegatene får gjøre sine vurderinger, men det er mye forlangt å forvente at en lovlig valgt delegat skal holde seg hjemme for å gi meningsmotstandere plassen sin, slik at det en er overbevist om kanskje ikke skal vinne frem. Oddny Helen Turø: – Nei, jeg kan ikke be delegatene som er lovlig valgt på fylkesårsmøtet vårt om å stemme mot sin overbevisning. Her burde en vært enige om spillereglene i forkant. Rogaland var først ute og vi fulgte de spillereglene som da var kjent. Trond Arne Pedersen: – Dette er et dårlig forslag og en utidig innblanding i en demokratisk prosess. Rogaland KrF bør følge fylkesårsmøte og det mandatet som ble gitt der. De bør se bort fra alle forsøk på å påvirke resultatet, enten der er Knut Arild Hareide, Hilde Frafjord Johnson eller overivrige fylkesledere. Per Kåre Foss: – Jeg står på det jeg alltid har ment, og er valgt for å mene. Geir Toskedal: – Vi er lovlig og demokratisk valgt. Jeg holder det jeg har lovet og fått tillit til av lokallag og fylkesårsmøtet. Marie Ljones Brekke: – Nei.

Tullete og useriøst

Et annet moment som kan gi seier er om Rogaland velger å la «inntil fire delegater stemme mot sin egen overbevisning». Dette avvises imidlertid at de valgte delegatene fra Rogaland. BT har spurt samtlige 16 delegater om dette er en aktuell problemstilling for dem. Ni har svart. Samtlige av dem avviser henvendelsen fra fylkeslederen i Hedmark.

– Det er mye forlangt å forvente at en lovlig valgt delegat skal holde seg hjemme for å gi meningsmotstandere plassen sin, slik at det en er overbevist om kanskje ikke skal vinne frem, sier Jonas Skrettingland.

– Jeg er valgt av et fylkesårsmøte som kjente mitt standpunkt og ser ingen grunn til å endre det, mener Mirjam Ydstebø.

– Et helt tullete og useriøst råd som jeg håper ingen tar hensyn til, fortsetter Jonas Andersen Sayes.

Les alle svarene i faktaboksen.