To personbiler frontkolliderte på E134 ved Flatdal i Telemark-kommunen Seljord. Sju personer er skadd, tre av dem alvorlig.

De tre personene som er alvorlig skadd, er alle fløyet til Ullevål sykehus.

Det var to personbiler med hver sin kvinnelige fører og tre passasjerer som frontkolliderte. Den ene bilen kom i retning fra Notodden, mens den andre kom fra Flatdal da ulykken skjedde.

Øvelseskjørte

Politiet ble varslet om ulykken like før klokken 18 søndag. De opplyser til NRK at det var det tre barn på 7, 13 og 15 år involvert i ulykken.

Fører av den ene bilen var ei jente på 17 år. Hun øvelseskjørte, og bilen var merket med L, opplyser politiet. Et vitne på stedet oppgir overfor politiet at det var føreren av den andre bilen som kom over i motsatt kjørefelt da kollisjonen skjedde.

– Ikke skyld i ulykken

– Den 17 år gamle jenten var ikke skyld i ulykken, sier oppdragsleder Ole Kamben i Sørøst politidistrikt til statskanalen.

Flere ambulanser og luftambulanser rykket ut til stedet. Mens tre er fløyet til Ullevål sykehus, er to andre brakt til sykehuset i Skien og én til sykehus i Tønsberg.

Veien ble helt sperret etter ulykken, men ble åpnet igjen etter omtrent to timer.