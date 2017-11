Til sammen 1000 nordmenn og over 120 internasjonale politikere knyttes til skatteparadiser i den nye dokumentlekkasjen Paradise papers.

Aftenposten har gått gjennom lekkede dokumenter fra advokatfirmaet Appleby og funnet 18 bankkontoer som DNB har satt opp for kunder på Bermuda.

DNBs konserndirektør Harald Serck-Hanssen sier at omfanget er langt større enn dette, og at banken har flere hundre kunder som kan knyttes til skatteparadiser.

– Det er viktig å understreke at vi ikke har satt opp noen kontoer for kundene på Bermuda. Vi har satt opp konto i Norge eller i andre land der DNB har en virksomhet. Så er det jo opp til selskapene selv å vurdere hvor de ønsker å ha sine selskapsstrukturer, sier han til Aftenposten som søndag kveld altså kom med avsløringene i dokumentlekkasjeprosjektet som kalles Paradise papers.

Viktig kunde

I Applebys interne dokumenter trekkes DNB-konsernet fram som en viktig kunde. Appleby har bistått DNB som lokal rådgiver når storbanken har gitt lån til kunder på Bermuda.

DNBs låneportefølje til kunder i Bermuda og Panama var ved utgangen av 2016 på 34,4 milliarder kroner.

Banken omtaler seg selv som en av verdens ledende shippingbanker og trekker fram denne næringen som en viktig årsak til at de har et større antall kunder i skatteparadiser.

Aftenposten avslørte i fjor at DNB Luxembourg hadde satt opp postboksselskaper i skatteparadiset Seychellene for kunder. Det førte til en omfattende offentlig debatt om en delvis statseid bank skal tilby banktjenester som kan legge til rette for skatteunndragelser og hemmelighold.

Selvkritikk

Banken tok sterk selvkritikk den gang, men presiserer at det i denne saken er snakk om helt annen virksomhet.

Serck-Hanssen påpeker også at Bermuda har hatt en positiv utvikling de siste årene. Øystaten har blant annet signert en avtale om utveksling av skattedata med andre land.

– Så langt vi har kunnet dokumentere, har vi ikke på noen måte gitt skatteråd til våre kunder. Det er helt klart. Vi har heller ikke, så vidt vi har brakt på det rene, gitt noen råd til kunder om hva slags selskapsstrukturer de skal velge, sier han.

– Det er selskapene selv som er nødt til å sørge for at de betaler skatt ifølge reglene. Vi rapporterer kontoinformasjon til de relevante jurisdiksjonene, sier Serck-Hanssen.