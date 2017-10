Kreftsyke Anne Gine Hestetun (Ap) opplevde fredag en av sine største dager på jobb. Møt henne i podkasten 36,9.

1. januar slås Hordaland og Sogn og Fjordane sammen. I dag vedtok fylkespolitikerne fra de to fylkene at den nye enheten skal hete Vestlandet. Det hele skjedde på historisk grunn, ved tusenårsstaden i Gulen kommune. Her hadde Gulatinget sete for 1000 år siden, et kraftsentrum som strakk seg fra Sunnmøre til Vest-Agder.

BT-podkasten 36,9 var på plass i Gulen under den historiske begivenheten. Her møtte vi flere av aktørene, blant annet de to fylkesordførerne Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp). For Hestetun var det første dag på jobb etter lang tids sykemelding.

Hør hele sendingen under.